الخميس 02 مارس 2023
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سياسي

«صحة الشيوخ»: زيارة الرئيس السيسى للمنيا بداية جديدة لعروس الصعيد

حسين خضير
حسين خضير

أكد الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، للمنيا، وافتتاح الكثير من مشروعات حياة كريمة بعروس الصعيد، فتحت آفاقًا للتنمية وأنهت عقود التهميش، وفجرت شرايين الخير طالت الحجر والبشر داخل المحافظة.

وأضاف الدكتور حسين خضير، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن جولات الرئيس الميدانية لافتتاح الكثير من مشاريع "حياة كريمة" أقوى رد على المشككين في الدولة المصرية، فالاقتصاد المصري قوي ويقف على قدم راسخة ومشروعات حياة كريمة نقلة للمستقبل.

ولفت إلى أن زيارة الرئيس السيسي، اليوم، إلى محافظة المنيا، وضعت المنيا عروس الصعيد علي خريطة التنمية، وما تحقق من إنجازات سيخلدها التاريخ.

وأوضح خضير، أن خطط الرئيس التنموية في محافظات صعيد مصر، أعادت الحياة ورسمت لوحة فنية رائعه عنوانها الأمل، فمواطني المنيا والصعيد يعيشون أزهي العصور لماتحقق من شرايين الخير.

وأشار إلى أن افتتاح المشروعات الخدمية والتنموية، التي تم الانتهاء منها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري ومنها قرية المعصرة، والتي تحولت قرية نموذجية على أرقى مستوى، شهادة بمدى الجهد التنموي في مصر والنجاحات التي يعود الفضل فيها للرئيس السيسي.

ولفت وكيل صحة الشيوخ، إلى افتتاح الرئيس السيسي، بعض المدارس، حيث تمت توسعة 3 مدارس ورفع كفاءة 4 مدارس أخرى، ومبنى مجمع الخدمات الحكومية بجانب موقف جديد للسيارات ومركز تنمية الأسرة وسوق جديد. ومصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل والمقام على مساحة ١١ فدانا بطاقة تصميمية ٢٠ طنا / ساعة بمعدل ٣٢٠ طنا/ يوم بتكلفة حوالي ٩٠ مليون جنيه لإنتاج السماد العضوي ووقود المرفوضات، وغيرها من المشاريع الضخمة ضمن مبادرة حياة كريمة.

واختتم أن زيارة الرئيس السيسي للمنيا بداية جديدة لعروس الصعيد ووضعها على خطط التنمية الشاملة.

الاقتصاد المصرى التنمية الشاملة الدكتور حسين خضير الرئيس السيسي عروس الصعيد مجمع الخدمات محافظة المنيا

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