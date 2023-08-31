الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة البيزنطية تُحيي ذكرى وضع زنّار السيدة العذراء في خلكوبرتيّا

الكنيسة البيزنطية
الكنيسة البيزنطية

تحتفل الكنيسة البيزنطية بعيد وضع زنّار السيدة العذراء الفائقة القداسة الكريم في خلكوبرتيّا، وجاء في تقليد للكـنيسة القسطنطينيّة أن زنار الـعذراء اكتشف في عهد الإمبراطور يوستنيانوس (527-565) أو في سنة 941 ووضع في معبد خلكوبرتيّأ.

عظة الكنيسة في هذه المناسبة

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: 

“يجب أن ندرك أنّ الله هو في المكان الأكثر حميميّة فينا وعلينا أن نَصِلَ إلى كلّ شيء معه؛ عندئذٍ لا نكون تافهين، حتى من خلال القيام بالأعمال الأكثر اعتياديّة، لأنّنا لا نعيش في هذه الأشياء، بل نتجاوزها! إنّ النّفس السماويّة لا تتعامل أبدًا مع الأسباب الثانويّة، بل مع الله فقط”. 

آه! كم هي مبسَّطة حياتها، كم هي تقترب من حياة الأنفس المباركة، كم هي محرَّرة من ذاتها ومن كلّ الأشياء! كلّ شيء بالنسبة لها يلخّص في واحد، وهذا "الأمر الوحيد الضروريّ" الذي تحدّث عنه الرّب مع مرتا. لذلك فهي عظيمة حقًّا، حرّة حقًّا، لأنّها "حبست إرادتها في إرادة الله".

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واختمت العظة: إخوتي وأصدقائي، يجب أن نكون وكلاء أمينين على الممتلكات التي عُهِدَت إلينا ، كي لا نجازف بسماع القدّيس بطرس يقول لنا: "اخجلوا، أنتم الذين تسيطرون على أموال الآخرين. اقتدوا بعدل الله فلا يكون هناك بعد فقراء". لا نتعب أنفسنا بالتجميع في حين آخرون يقاسون الفقر؛ وإلا سنتحمّل التأنيب القاسي للنبيّ عاموس: "اِسمَعوا هذا يا دائِسي الفَقير لِإِفناءَ وُضَعاءَ الأَرْض قائلين: مَتى يَمْضي رأسُ الشَّهر فنَبيعَ الحُبوب والسَّبتُ فنُصَرِّفَ القَمْح مُصَغِّرينَ الايفَةَ ومُكَبِّرينَ المِثْقال ومُستَعمِلينَ مَوازينَ غِشّ مُشتَرينَ الضُّعَفاءَ بِالفِضَّة والفَقيرَ بِنَعلَين وبائِعينَ نُفايَةَ القَمْح؟".

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