الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عبر "مصر تستطيع".. أحمد فايق يحقق حلم أم رحيم فى ملعب "كابيتانو"

الإعلامي أحمد فايق
الإعلامي أحمد فايق

وسط مدرجات ملعب اختبارات كابيتانو  جلست أم رحيم تتابع الاختبار الثاني لنجلها، السيدة التي ألهمت مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" بظهورها الاستثنائي خلف ابنها وأنبوب الأكسجين لا يفارقها، محاربة السرطان وتدعم ابنها بالدعاء والدموع.

خلال هذه الجلسة فاجأها الإعلامي أحمد فايق، وتبادل معها حوارًا حصريًا، يعرض الثامنة مساء اليوم في برنامج "مصر تستطيع" على قناة "dmc".

تتضمن الحلقة أيضًا أول ظهور تليفزيوني للطالبة المتفوقة منة الله تمام، طالبة الثانوية العامة بالأردن، والتي احتفى الأردنيون بنجاحها مثلما يحدث في مصر.  

 

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كما أن الحلقة الجديدة من البرنامج سيخوض الإعلامي أحمد فايق تجربة قيادة السيارات الكورية، ويستعرض فايق في رحلته أنواع السيارات والمختلف بينها وبين السيارات في مصر، من حيث التكنولوجيا والرفاهية.

 استخدام الهيدروجين الأخضر كوقود للسيارات في "لوغاريتم"

يجري فايق حوارًا خلال حلقة البرنامج التي تذاع يوم غدٍ الجمعة على قناة "dmc" مع العالم المصري د. مصطفى عفيفي باحث ما بعد الدكتوراه في معهد جوانشو للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، والمصنف واحدًا من أهم 5 معاهد على مستوى العالم، ويعمل الباحث المصري تجربة بحثية لاستخدام الهيدروجين الأخضر كوقود للسيارات وذلك بالشراكة مع شركة هيونداي العالمية.

الباحث المصري مصطفى عفيفي يحكى خلال الحلقة عن علاقته بوالدته، وتأثره بها في كل مراحل حياته، متمنيًا إنهاء دراسته في كوريا والعودة إلى مصر لنقل تجربته كاملة لكل الشباب الذي يحلمون بالسفر للخارج، ونقل التكنولوجيا التي قدمها في 35 بحثًا علميًا نشرها في كبرى الدوريات العلمية في تخصصه.

ويجري فايق جولة في المكتبة ليقابل "الصديق الروبوت" المخصص لمساعدة الأطفال في جولة المكتبة وتصفح الكتب والبحث عن إجابة لأسئلتهم.  

"لوغاريتم" يعرض الجمعة أسبوعيًا في تمام الثامنة مساءً على قناة dmc ويرأس التحرير شيماء البرديني، ومن إخراج سامي أبوالخير.

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