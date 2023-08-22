وزير الرياضة: "كابيتانو مصر" حقق نقلة نوعية فى اكتشاف المواهب الكروية

شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، التصفيات النهائية الجارية للمشاركين فى المشروع القومى لاكتشاف المواهب الكروية "كابيتانو مصر" الموسم الثاني مواليد ٢٠٠٩، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

ووصل عدد المتقدمين للاختبارات على الموقع الإلكتروني من أبناء محافظة القاهرة قرابة ٣٦ ألف لاعب، وتقدم للاختبارات ما يقرب من ١٥ ألف لاعب.

وزير الرياضة يلتقى مجموعة من المشاركين فى الاختبارات

وخلال تواجده، التقى الدكتور أشرف صبحي مجموعة من المشاركين فى الاختبارات، حيث استمع إلى آرائهم حول أهمية مشاركتهم فى البرنامج الذى يسلط الضوء على موهبتهم وصقلها بشكل علمى بمشاركة مجموعة من كبار نجوم كرة القدم المصرية، كما التقى مجموعة العمل العلمية والفنية التي يترأسها الدكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد، والكابتن محسن عبدالمسيح، والدكتور عبدالأول محمد مساعد الوزير، وعددا من المدربين واللاعبين القدامي والمشرفين على المشروع، واستمع إلى آرائهم حول الأداء والتطورات المحققة بالمشروع، بحضور الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والدكتور أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس.

صبحى: مشروع كابيتانو مصر مبادرة رائدة تحظى برعاية ودعم رئيس الجمهورية

وقال صبحي: "إن مشروع كابيتانو مصر مبادرة رائدة تحظى برعاية ودعم رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تشجيع ودعم المواهب الكروية الواعدة في مصر، وفرصة كبيرة للشباب الطامح والموهوب، وجزء من الجهود المبذولة لتطوير القطاع الرياضي في مصر، ونجاحه بفضل اهتمام ودعم القيادة السياسية، التي حرصت على توفير مقومات رياضية هائلة في مصر، ولكن كان هناك حاجة لمنصة متكاملة تسهل عملية اكتشاف هذه المواهب وتمكنها من الوصول إلى الأضواء، وهو ما حققه المشروع الذي يُعد المنصة الأكبر في اكتشاف المواهب".

صبحى: "كابيتانو مصر" أكبر منصة متكاملة تُسهل عملية اكتشاف المواهب الكروية وتمكنها من الوصول إلى الأضواء

وأضاف: "مشروع (كابيتانو مصر) يهدف إلى توفير بيئة متكاملة ومناسبة للشباب الموهوب، حيث يتم توفير التدريبات والأدوات الرياضية المتطورة، بالإضافة إلى الدعم الفني والتقني اللازم لتلك المواهب، وسنعمل على توجيهها وتوفير الفرص المناسبة لتحقيق طموحاتها الرياضية".

وأعرب وزير الرياضة عن تفاؤله الكبير وثقته في أن هذا المشروع سيكون نقلة نوعية في عملية اكتشاف المواهب الكروية في مصر، مؤكدا ثقته في نجاح المشروع وأهميته في بناء جيل رياضي متميز يُفيد الكرة المصرية في مرحلة الناشئين، ومشدداً على التزام الوزارة بدعم هذا المشروع وتوسيع نطاقه ليشمل أكبر عدد ممكن من المواهب الكروية في كافة أنحاء الجمهورية.

وأكد د. أشرف صبحي أن برنامج "كابيتانو مصر" يُعد إحدى آليات الدولة المصرية لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم وأهدافها الطموحة، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة استعانت بمجموعة من القامات الرياضية طوال مراحل تنفيذ المشروع.

ولفت "صبحي" إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للبرنامج في نسخته الأولى كان لها بالغ الأثر في التأكيد على أهمية المشروع، وحث اللاعبين وأولياء الأمور على المشاركة بقوة في المشروع.

وخلال تواجده بنادي الشمس، تفقد الدكتور أشرف صبحي المنشآت الرياضية داخل النادي، مشيداً بالطفرة الإنشائية داخل النادي.

يُذكر أن وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية أجرت خلال المرحلة السابقة أكبر عملية اكتشاف المواهب الكروية الناشئة من خلال مشروع كابيتانو مصر الموسم الثاني، وبدأت بمحافظات (سوهاج- أسوان- المنيا- بورسعيد- البحيرة- الغربية- المنوفية- القاهرة- الجيزة- القليوبية) حيث وصل عدد الراغبين في خوض الاختبارات عن طريق الرابط الإلكتروني المخصص للمشروع إلى ٧٥ ألف لاعب، وحضر الاختبارات الفعلية ما يقارب ٣٥ ألف لاعب، بدأت عملية تصفياتهم خلال يومي ٢٢ و٢٣ لاختيار أفضل ١٤٨ موهبة للبدء في تصوير برنامج كابيتانو مصر الموسم الثاني، والذي ستذاع حلقاته عبر قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

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