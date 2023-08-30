الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مساء dmc تكشف تفاصيل حفلات الليلة من مهرجان القلعة

مهرجان القلعة
مهرجان القلعة

كشفت مريم جمال، مراسلة برنامج "مساء dmc"، من مهرجان القلعة، عن تفاصيل فعاليات المهرجان، في دورته الـ31، مؤكدة أن المهرجان يشهد حضورًا كبيرًا من الجماهير ويغلب عليها الأسر المصرية كاملة.

وقالت، خلال تصريحاتها  لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc إن فعاليات الليلة من المهرجان تشهد حفلًا غنائيًا للفنان مصطفى شوقي، يتبعه حفل للفنان أحمد جمال، مؤكدة أن حفلات المهرجان مستمرة وآخر حفل للفنان والموسيقار عمر خيرت يوم 7 سبتمبر.

تجهيز أماكن خاصة لذوي الهمم

وتابعت، أن المهرجان يشهد حضورًا كبيرًا من الجماهير المصرية خاصة أن أسعار التذاكر تصل إلى 60 جنيهًا للفرد مع تجهيز أماكن خاصة لذوي الهمم، وتجهيز سيارات مجانية لنقل الجمهور من باب القلعة وحتى مكان المسرح والذي يسع إلى 5 آلاف شخص، مشيرة إلى أن تذاكر الحفلات تباع على بوابة القلعة وليس أون لاين.

مراسلة برنامج مساء dmc مهرجان القلعة فعاليات الليلة مصطفى شوقي أحمد جمال ذوي الهمم الأسر المصرية

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