الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

زحام شديد فى خامس أيام حفلات مهرجان القلعة للموسيقى (صور)

حفلات مهرجان القلعة
حفلات مهرجان القلعة للموسيقي

شهد مهرجان القلعة للموسيقى في نسخته الـ 31، حضور عدد كبير من الجمهور استعدادًا لحفل الفنان أحمد جمال، والفنان مصطفي شوقي.

وسيقدم الثنائي على مسرح المحكى داخل مهرجان القلعة للموسيقى مجموعة من أعمالهما الخاصة التى حققت نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، من بينها "ملطشة القلوب، وضارب عليوى، بومبا، رموا طوبتى، ياسمرا، وغيرها.

جدير بالذكر أن الفنان مصطفي شوقي سيكون حفله في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، الذي يشارك به لأول مرة.

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يومًا وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفلًا متنوعًا، منها 31 حفلًا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونية بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن علي، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عوضة، مجموعة التشيللو "State of Harmony"، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، بالإضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقي

حفلات مهرجان القلعة للموسيقي
حفلات مهرجان القلعة للموسيقي
حفلات مهرجان القلعة للموسيقي
حفلات مهرجان القلعة للموسيقي
حفلات مهرجان القلعة للموسيقي
حفلات مهرجان القلعة للموسيقي
القلعة أحدث أعمال أحمد جمال الغنائية مهرجان القلعة زحام شديد خامس أيام المهرجان

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