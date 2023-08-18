الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اختيار 10 من نجوم "كابيتانو مصر" لقضاء معايشة فى الدورى الإسبانى

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

شهدت الاحتفالية التي أقامتها شركة ocean pulser الإسبانية في العاصمة الجديدة، بحضور دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الإعلان عن أسماء اللاعبين المختارين من الموسم الأول من برنامج "كابيتانو مصر" للسفر إلى إسبانيا وقضاء فترة معايشة مع كبار أندية “الليجا”. 

جاء ذلك من خلال الاحتفالية التي أقامتها شركة ocean pulser الإسبانية في العاصمة الجديدة بمناسبة الانتهاء من فعاليات معسكر the showcase لرعاية المواهب في أفريقيا والشرق الأوسط.

الاحتفالية حضرها عدد من كبار الكشافين ورؤساء قطاعات الناشئين في أشهر الأندية الإسبانية والذين عبروا عن إعجابهم بمشروع "كابيتانو مصر" والدور الذي تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رعاية المواهب، وتوفير كافة الإمكانات لهم وتحديدا “كابيتانو مصر” وما يضمه من مواهب كروية ينتظرها مستقبل كبير، خاصة بعد أن تابعوهم خلال الأيام الماضية في عدد من المبارايات الودية، وشاهدوا مدى التطور الذي طرأ على مستواهم خلال الفترة الأخيرة، بفضل مراكز التدريب التي أقامتها لهم وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في 7 محافظات على مستوى الجمهورية، وهي القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والشرقية والغربية والدقهلية وأسيوط. 

كما أشادوا بموهبة اللاعب عيد العزازي المتوج بلقب النسخة الأولى من البرنامج، والذي كان عليه صراع كبير بين المدربين والكشافين حسمه في النهاية نادي سالتافيجو الذي سبق ولعب له النجم احمد حسام ميدو.

ووقع اختيار الكشافين ورؤساء قطاعات الناشئين الإسبان على 10 من نجوم "كابيتانو مصر" للسفر خلال الأيام القليلة المقبلة إلى إسبانيا وقضاء فترة معايشة هناك وضمت القائمة الأسماء التالية:

- السيد خالد من محافظة الغربية - نادي "بلد الوليد".
- عيد العزازي من محافظة الشرقية - نادي "سالتافيجو".
- زياد سليمان من محافظة الإسماعيلية - نادي "cultural leonesa".
- محمد محسن "رزة" من محافظة القاهرة - نادي "cultural leonesa".
- حارس المرمى عبدالعزيز محمد من محافظة القاهرة - نادي "real Oviedo".
- فهد إبراهيم من محافظة جنوب سيناء - نادي "real Oviedo".
- عبدالله عيد من محافظة القاهرة - نادي " Rayo majadahonda".
- مروان سامي من محافظة الإسماعيلة - نادي " Rayo majadahonda".
- محمد عصمت من محافظة أسيوط - نادي ألباستي.
- أحمد عشري من محافظة سوهاج - نادي ألباستي.

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