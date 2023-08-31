فتح باب التقديم لثانى مراحل مدارس التمريض فى البحر الأحمر

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر عن فتح باب التقديم للمرحلة الثانية لمدارس التمريض بمدن "رأس غارب- سفاجا- القصير ومرسى علم" بمحافظة البحر الأحمر للعام الدراسي 2023/ 2024.

ومن المقرر أن يبدأ التقديم من اليوم الخميس ويستمر 3 أيام حتى السبت المقبل ويكون التقدم أونلاين، وذلك بتعليمات من الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان، أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لمدرسة تمريض رأس غارب هو 230 درجة، ولمدارس التمريض في مرسى علم هو 240 درجة، ولمدرسة تمريض القصير 250 درجة، ولمدرسة تمريض سفاجا 250 درجة، ويتم التقديم إلكترونيًا لمدة 3 أيام، وهي الخميس والجمعة والسبت.

وأوضح أن شروط التقديم لمدارس التمريض بالبحر الأحمر أن تكون سن الطالب وقت التقديم لا تقل عن 15 عامًا ولا تزيد على 18 عامًا، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية في نفس المدينة التي يتم التقدم بها الطالب، وألا يكون الطالب أو الطالبة متزوجًا أو متزوجة، والتقدم بإقرار التعهد بعدم الزواج خلال مدة الدراسة.

وتضم محافظة البحر الأحمر 6 مدارس للتمريض، في مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم، ومدة الدراسة بمدارس التمريض 4 سنوات وسنة تدريب بمستشفى حكومي.

استمرار فعاليات وأعمال مبادرة 100 يوم صحة بالغردقة

على جانب آخر نفذت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر بمدينة الغردقة، حملة لفحص المواطنين وأعضاء الجمعية والمترددين عليها، ضمن أعمال مبادرة 100 يوم صحة.

وتمكنت الحملة من القيام بأعمال الكشف على الاعتلال الكلوى والضغط والسكر، وصحة المرأة وتطعيم كورونا للراغبين، وتم تقديم كل الخدمات الطبية مجانًا لجميع أعضاء وموظفى جمعية الهلال الأحمر والمواطنين المترددين.

شارك فى الحملة الدكتورة حسناء محمد مدير مديرية التضامن بالبحر الأحمر، وخالد أحمد سيد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، وبإشراف وتنسيق مسئول الإغاثة بالهلال الأحمر أحمد عبدالباسط، حيث لاقت الحملة إقبالًا كبيرًا من أعضاء الجمعية بالغردقة للفحص والكشف المجاني، للاطمئنان على صحتهم.

فيما تمكن فريق مبادرة 100 يوم صحة من القيام بأعمال الكشف عن أمراض الضغط والسكر والسمنة ووظائف الكلى والكشف المبكر عن سرطان الثدي للأعمار من سن 18 وحتى 60 سنة.