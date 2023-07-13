"صحة البحر الأحمر": 11 ألف منتفع من "100 يوم صحة" حتى الآن

قال الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر ومنسق مبادرة 100 يوم صحة، إنه طبقًا لمعدلات الأداء للمبادرة تم تقديم الخدمة لـ ما يقرب من 11 الف منتفع بالمحافظة حتي الآن، مؤكدًاً انتظام العمل بمقار تقديم الخدمة والموزعة بمختلف المناطق، بجانب انتشار فرق التواصل المجتمعي مع المواطنين.

وأضاف مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر لـ"الدستور" أن المبادرة تلاقي اقبالًا من المواطنين للحصول علي خدماتها لما توفره من خدمات طبية مميزة، مؤكدًا علي الدعم الموجهة والمستمر من مدير المديرية الدكتور إسماعيل العربي لتذليل العقبات وتسهيل اعمال المبادرة لتقديم الخدمات الطبية علي أكمل وجه، لافتًا إلى أن الحملة تأتي استكمالاً للمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تسعي للتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مده زمنية محددة تصل الي 100 يوم.

من جانبه أشاد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بمعدلات الأداء منذ انطلاق الحملة في 25 يونيو الماضي وحتي الآن، مشيدًا بآلية العمل في الحملة بدايةً من استقبال المواطنين من الفئات المستهدفة من 18 عاما فيما فوق، ويتم إدخال بياناتهم علي النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة.

وأوضح وكيل صحة البحر الأحمر أن الحملة تقدم خدمات الكشف عن الأمراض غير السارية ودعم صحة الام والجنين ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الامراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وكذلك مبادرة السمعيات والكشف المبكر عن الامراض الوراثية، وخدمات تنظيم الاسرة والتطعيمات.