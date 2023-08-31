الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد جمال لـ"الدستور": أنتظر مهرجان القلعة بفارغ الصبر.. وأشكر قنوات "المتحدة" على مجهودها الكبير

الفنان أحمد جمال
الفنان أحمد جمال

أعرب المطرب أحمد جمال عن سعادته الكبيرة بمشاركته للعام السابع على التوالي في مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في نسخته الـ31 في المكان الأثري المهم وهو قلعة صلاح الدين الأيوبي.

وقال أحمد جمال لـ"الدستور": "حظي حلو جدًا لأني بقالي 7 سنين موجود مع الجمهور العظيم في مهرجان القلعة، وأتشرف بوجودي معاهم جدًا. أحب أجواء القلعة وبستناها من السنة للسنة، كمان وزارة السياحة والآثار عاملة مجهود كبير في إقامة المهرجان أحب أشكرهم عليه".

ووجه أحمد جمال الشكر إلى وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجهودها الكبير في نقل الحدث والحفل إلى الجمهور في المنازل.

حفل الفنان أحمد جمال في مهرجان القلعة

وظهر الفنان أحمد جمال على مسرح المحكي في قلعة صلاح الدين الأيوبي، ليحيي حفله ضمن حفلات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وقدم الكثير من أغنياته التي استمتع بها الجمهور ومن بينها "اضحكي، بيت كبير".

كما قدّم أحمد جمال أغنيته الوطنية "تحيا مصر"، التي أحبها الجمهور وظل يردد كلماتها، وهذه الأغنية طرحها في عام 2016.

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