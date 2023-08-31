أحمد جمال يشعل حماس جمهور القلعة بأغنية "مسا النور والهنا"

أشعل الفنان أحمد جمال، حماس الجمهور المتواجد داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، لحضور حفله ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ٣١ بأغنية الراحلة وردة الجزائرية والتي حملت اسم "مسا النور والهنا".

أوقف الفنان أحمد جمال الموسيقى، وطلب من الجمهور الغناء معه، وردد الجمهور كلمات الأغنية وسط حالة من البهجة والسعادة التي سيطرت على الحضور الذين تقاعلوا معه بالغناء والرقص والتصفيق الحاد.

كلمات أغنية مساء النور والهنا

مسا النور والهنا

ع الموجودين هنا

واللي جاييـن لنا

مسا النور والهنا

ع الموجودين هنا

واللي جاييـن لنا

مسا الشوق والسعادة

ع السكر الزيادة

مسا الشوق والسعادة

ع السكر الزيادة

واللي يشربها سادة

ملوش مكان هنا

ولااااا ولا جوا قلبنـا

مسي لي ع اللي جنبك

واللي سهران وحيد

قوله إن فاتوك حبايبك

حب إنت من جديد

مسي لي ع اللي جنبك

واللي سهران وحيد

قوله إن فاتوك حبايبك

حب إنت من جديد

داوي الهـوى بهـوى

خد من الداء دوا

آآه داوي الهـوى بهـوى

خد من الداء دوا

واسأل صحيح مجرب

واتعلـم زينا

آاااه واتعلم مننــــــا

وأنت يا أبو فكـر سارح وعيون متحيرة

اشرب من الفرح واشبع

وارمي الهموم ورا

وأنت يا أبو فكـر سارح وعيون متحيرة

اشرب من الفرح واشبع

وارمي الهموم ورا.

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يومًا، وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر، وتضم 45 حفلًا متنوعًا، منهم 31 حفلًا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، منى بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، أحمد جمال.

ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.