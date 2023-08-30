حفل القلعة.. الجمهور يتفاعل مع أحمد جمال لغنائه كامل الأوصاف وجبار للعندليب

أهدى الفنان أحمد جمال لجمهور حفله في قلعة صلاح الدين الأيوبي العديد من الأغاني المميزة، وذلك أثناء تواجده للعام السابع على التوالي على مسرح المحكي بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ٣١، كما أدى أغنيتي "كامل الأوصاف" و"جبار" للعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، ليجد تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي صفق تصفيقًا حادًا، الذي غنى معه كلمات الأغنية، ووصفوه بـ"الجبار".

كلمات أغنية جبار

جبار، جبار

في رقته جبار

جبار في قسوته جبار

جبار، جبار

في رقته جبار

جبار في قسوته جبار

خدعتني ضحكته

وخانتني دمعته

خدعتني ضحكته

وخانتني دمعته

وما كنتش أعرف قبل النهار ده

إن العيون دي تعرف تخون بالشكل ده

ولا كنت أصدق قبل النهار ده

إن الحنان يقدر يكون بالشكل ده

وما كنتش أعرف قبل النهار ده

إن العيون دي تعرف تخون بالشكل ده

ولا كنت أصدق قبل النهار ده

إن الحنان يقدر يكون بالشكل ده

جبار، جبار، جبار، جبار

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش

وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش

وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش

كان بيقول لي أحبك أيوه كان بيقول

وأنا من لهفة قلبي صدقته، صدقته على طول

كان بيقول لي أحبك أيوه كان بيقول

وأنا من لهفة قلبي صدقته، صدقته على طول

كنت أشوف وأسمع وأحس بقلبه هو

كنت عايش مش عشاني عشانه هو

كنت أشوف وأسمع وأحس بقلبه هو

كنت عايش مش عشاني عشانه هو، عشانه هو

وما كنتش أعرف قبل النهار ده

إن العيون دي تعرف تخون بالشكل ده

ولا كنت أصدق قبل النهار ده

إن الحنان يقدر يكون بالشكل ده

وما كنتش أعرف قبل النهار ده

إن العيون دي تعرف تخون بالشكل ده

ولا كنت أصدق قبل النهار ده

إن الحنان يقدر يكون بالشكل ده

جبار، جبار، جبار، جبار

يا معلمني الحب ياريتني

ياريتني ما تعلمته معاك ولا شفته

ليه تخدعني ليه

ليه خليتني أنسى الدنيا وأعيش بحلاوته

يا معلمني الحب ياريتني

ياريتني ما تعلمته معاك ولا شفته

ليه تخدعني ليه

ليه خليتني أنسى الدنيا وأعيش بحلاوته

ده ما كانش في اثنين زينا

شافوا اللي شفناه في حبنا

ده ما كانش في اثنين زينا

شافوا اللي شفناه في حبنا

الحلم كنا بنحلمه ونكمله من بعضنا

الحلم كنا بنحلمه ونكمله من بعضنا

ليه، ليه، ليه

ليه تصحيني في وسط الجنة بنار

نار ودموع.