أحمد جمال فى حالة فنية مميزة ومصطفى شوقى بايقاع العصر فى مهرجان القلعة 31 (صور)

أمسية تحمل طابع روح الشباب جاءت ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

فعلى مسرح المحكي نجح المطرب أحمد جمال في خلق حالة فنية مميزة وتغنى بمجموعة من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة إلى جانب عدد من أعماله الخاصة التي لاقت قبول الجيل الجديد من متذوقي الفنون الراقية كان منها أنا اشتريت، من غير مجاملة، ميدلي يا ليالي - قصاد عيوني - اللي يقولك بحبك، ميدلي حليم وضم كامل الأوصاف - على قد الشوق - جبار ، خطير خطير ، مسا النور و الهنا، يا ليلة ما جاني الغالي - سلم علي ، كل سنة وأنت طيب، نشيد العاشقين ، وصفولي الصبر ، ميدلي دراما خط الحياة - وقت مش مناسب - النسيان - آخر ميعاد ، علي المزيكا ، إضحكي ، تحيا مصر وغيرها.

كما استمتع الحضور بمجموعة من الأعمال الغنائية التي تحمل سمات ايقاع العصر الحديث للفنان مصطفى شوقي كان منها ملطشة القلوب، ضارب عليوى، عرقسوس، يا سمرا، أبويا وصاني، بومبا إلى جانب عدد من أعمال نجوم زمن الفن الجميل منها: حارة السقايين ، ميدلى حليم ووردة وضم كامل الأوصاف - سواح - أى دمعة حزن لا - في يوم وليلة، ميدلي منير وشمل في عشق البنات - قلبى مساكن شعبية ، وحشتونى، أما براوه، على رمش عيونها وغيرها.

وكان فريق براس ساوند باند قد قدم على المسرح الخارجي عدد من الألحان الشرقية والغربية بالات النفخ والايقاع لفتت انتباه الحضور كان منها اب تاون فانك ، سعيد ، ميدلي عمر خيرت ، ميدلي فيروز ، ميدلي محمد منير ، تشيكن، مامبو وغيرها.



يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوم وتقام فى الفترة من الجمعة 25 اغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفل متنوع منهم 31 حفل على مسرح المحكى لكل من فايا يونان ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ، فريق وسط البلد ، نادية مصطفى ، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ، سيمون ، هشام عباس ، عز الأسطول ، مني بوركهارد ، مصطفى حجاج ، مصطفي شوقى ، أحمد جمال ، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي ، نسمة عبدالعزيز ، عزيز مرقة ، سعيد الارتيست ، كورال كلية التربية الموسيقية ، وليد توفيق ، هشام خرما ، غالية بن على ، المنشد احمد العمري ، الشيخ ياسين التهامي ، عبير نعمة ، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة ، مجموعة التشيللو state of hermony ، نسمة محجوب ، لينا شاماميان ، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية .

أحمد جمال بمهرجان القلعة

أحمد جمال بمهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

أحمد جمال بمهرجان القلعة

مصطفى شوقي بمهرجان القلعة

مصطفى شوقي بمهرجان القلعة

مصطفى شوقي بمهرجان القلعة

مصطفى شوقي بمهرجان القلعة

أحمد جمال بمهرجان القلعة