استقرار الفرخ .. أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 31-8-2023

استقر سعر الدواجن عند الانخفاضات التي سجلتها منذ عدة أسابيع، فبلغ سعر الفراخ البيضاء 57 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك .

كما استقر سعر كرتونة البيض عند نفس الأسعار التي سجلتها منذ عدة أسابيع، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الخميس 31-8-2023.

سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء: 57 جنيهًا.

سعر الدواجن الساسو: 97 جنيهًا.

سعر الدواجن أمهات بيضاء: 59 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي: 112 جنيهًا.

سعر الكتاكيت والبط

كتكوت أبيض: 19 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 15 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: 9.00 جنيهات.

الكتكوت البلدي المشعر: 9.25 جنيه.

الكتكوت البلدي الهجين : 10.00 جنيهات.

الكتكوت الروذي التسمين: 14.00 جنيهًا.

الكتكوت الروذي: 13.75 جنيه.

الكتكوت الجميزة: 14.20 جنيه.

الكتكوت البيور الساسو: 15.75 جنيه.

الكتكوت الأبيض تسمين: 18.00 جنيه.

البط المسكوفي: 34.00 جنيهًا.

البط البغالي - المولار: 29.00 جنيهًا.

البط البيور: 24.50 جنيه.

البط الفرنساوي البكيني: 19.75 جنيه.

بورصة البط الأعمار في مصر

البط المسكوفي وزن 200 جرام : 45.00 جنيهًا.

البط البغالي - المولار وزن 200 جرام : 43.00 جنيهًا.

البط البيور وزن 200 جرام: 35.00 جنيهًا.

البط الفرنساوي البكيني وزن 200 جرام: 30.00 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

واستقر سعر بيع كرتونة البيض عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ عدة أسابيع، وجاء سعر كرتونة البيض في مزرعة الدواجن، والتي ترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك كالتالي: