صحة مطروح: وصول سلاسل الدعم والإمداد لفرش سكن أطباء مستشفى سيوة

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم، أنه تم دعم السكن الإدارى لمستشفى سيوة المركزى بالجزء الثالث من التجهيزات والفرش اللازم لتوفير الراحة للعاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وإداريين مؤكدا على أنه جارى استكمال سلاسل الدعم والإمداد لباقي المنشآت الصحية فى الفترة القادمة.

_ تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية

وأكد الدكتور مبروك سالم، بأن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر جهداً في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، وكذا الأطقم الطبية وتوفير سبل الراحة والسكن المناسب لهم، مشيرًا إلى أن تتلقى المنظومة الصحية بمحافظة مطروح دعم كامل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

تطوير المنظومة الصحية بمحافظة مطروح

وقدم وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور إسلام عساف وكيل مديرية الصحة بمطروح، الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على الدعم المستمر لتطوير المنظومة الصحية بمحافظة مطروح، والجهود المبذولة للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

وفى سياق آخر، كان قد أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، الخميس الماضى، مرورا على مستشفيات (العلمين النموذجى ومارينا المركزى والضبعة المركزى) للوقوف على مدى انتظام وتواجد الطواقم الطبية وجاهزية الفرق الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية، بأقسام المستشفيات المختلفة والاستقبال والطوارئ والحضانات والعناية المركزة.