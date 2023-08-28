صحة مطروح: تجهيز وحدة غزالة التابعة لإدارة الضبعة استعدادًا لافتتاحها

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، عن بدء تجهيز وحدة غزالة الصحية التابعة لإدارة الضبعة الصحية، استعدادا لافتتاحها، بما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضي من أبناء المنطقة والقرى المجاورة لها.

الاستعداد للتشغيل التجريبي

وقدم وكيل صحة مطروح الشكر لكل من قدم يد العون والمساندة لإتمام عملية الفرش التجهيز استعدادا للتشغيل التجريبي وتمهيدا للإفتتاح الرسمى للوحدة .

جاء ذلك فى اطار حرص القيادة السياسية على التيسير علي المواطنين وتوفير الخدمات والرعاية لمختلف فئات المجتمع وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتخفيف العبء عن المرضى وخاصة المناطق النائية والأولى بالرعاية.