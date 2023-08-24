الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة مطروح يتفقد مستشفيات العلمين النموذجي ومارينا والضبعة المركزي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح ، اليوم الخميس، مرورًا على مستشفيات العلمين النموذجي ومارينا المركزي والضبعة المركزي للوقوف على مدى انتظام وتواجد الطواقم الطبية وجاهزية الفرق الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية، بأقسام المستشفيات المختلفة والاستقبال والطوارئ والحضانات والعناية المركزة. 

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تحسين بيئة العمل للطبيب المصري

وحرص وكيل صحة مطروح، على سؤال المرضى وذويهم، عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتم التأكيد من توافر أكياس الدم ومشتقاته بكميات مناسبة. ومتابعة انتظام سير العمل بالعيادات الصباحية، موضحًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة العمل للطبيب المصري، بالإضافة إلى التأكيد على رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية واستمرار تفعيل خدمة المواطنين على مدار الساعة من خلال فريق مدرب على حسن التعامل مع المرضى في مختلف الأوقات والظروف.

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توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ

وكلف وكيل وزارة الصحة لجنة مكبرة للمرور على مستشفى الحمام المركزي والإدارة الصحية بالحمام حيث قامت الدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة المستشفيات والدكتور عصام عبد السميع عضو هيئة التأمين الصحى  وذكية رشوان مدير إدارة التمريض حيث قامت اللجنة بالتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته ومتابعة سجلات انتظام الفرق الطبية بالمستشفى وتواجد الفرق الطبية على رأس العمل وفق جداول التشغيل وكذلك انتظام سير العمل بالعيادات الصباحية ومتابعة وحدة العناية المركزة والطوارئ والقسم الداخلى بالمستشفى.

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وأشار إلي أن  قامت الدكتورة مروة عبد المنعم مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمرور على الإدارة الصحية بالحمام لمتابعة سير العمل ومدى انتظام وتواجد الطواقم الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية والطعوم والأمصال والألبان ومتابعة تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية 100 يوم صحة.

وأشاد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية بالمستشفيات وحثهم على تسخير كافة الإمكانيات الطبية لتوفير كل سبل الراحة لجميع المترددين والاستمرار في تقديم كافة سبل الدعم والمساعدة للمرضى خلال رحلة مرضهم وترددهم على جميع مستشفيات المحافظة مع ضرورة تكاتف كافة الجهود الرامية لخدمة المرضى.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  بالمتابعة الدورية والميدانية المستمرة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة للتأكد من انتظام العمل بالمستشفيات وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وكيل صحة مطروح مطروح مستشفى العلمين النموذجي مستشفي الضبعة المركزي مستشفى مارينا المركزي

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