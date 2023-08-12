السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لجان مكبرة لمتابعة سير العمل بمستشفيات مطروح

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

كلَّف الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، وكيل المديرية، الدكتور إسلام عسَّاف، بالمرور ومتابعة سير العمل بمستشفيات الخط الشرقي، يرافقه كلا من الدكتور سعيد مختار، للمرور على مستشفى الضبعة المركزي، والدكتور أحمد عماد، للمرور على مستشفى الحمام المركزي ومنافذ تنفيذ مبادرة "١٠٠ يوم صحة" وللوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوقوف على السلبيات وتذليل العقبات وسرعة التعامل معها وحلها وكتابة تقرير مفصل وبصفة عاجلة.

وأوضح وكيل صحة مطروح، أنه تم تشكيل لجان مكبرة للمرور على مستشفى مطروح العام ومستشفى الأطفال التخصصي ومستشفى التوليد والصحة الإنجابية أمس الجمعة، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوقوف على السلبيات وتذليل العقبات وسرعة التعامل معها وحلها وكتابة تقرير مفصل وبصفة عاجلة.

وأضاف أنه تم تنفيذ لجنة مكبرة برئاسة الدكتورة حنان سمير، عضو إدارة الطب العلاجي والدكتورة ليلى صلاح، مدير إدارة الجودة، والمهندسة مروة رفعت، مدير الإدارة الهندسية وأعضاء من جميع الإدارات الفنية بالمديرية لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة والتأكد من تواجد جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضي، ومراجعة خطة المستشفى لاستقبال المرضى المحولين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "١٠٠ يوم صحة" ونظام الإحالة بها كما تم مراجعة بروتوكولات العمل الخاصة بالأدوية وصرف المضادات الحيوية، وكذلك التأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى والالتزام بمعايير الجودة  ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

وأشار إلى أنه تم التأكد من انضباط الأطقم الطبية وباقي العاملين في المستشفى، واستطلاع آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث تزامنًا مع الإقبال الشديد على المحافظة وتحسبًا لأي طارئ.

‏وتابع أنه تم أيضًا تنفيذ جولة للمرور على مستشفى الأطفال ومستشفى التوليد والصحة الإنجابية؛ لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة والتأكد من تواجد جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى، والتأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى والالتزام بمعايير الجودة  ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى تفقد الإدارة الصحية بسيوة ومستشفى سيوة المركزي.

وأكد وكيل وزارة الصحة على انعقاد دائم لغرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فور حدوثها، بما يساهم في تقديم الخدمات الطبية تشخيصية وعلاجية لائقة لأبناء وزائري مطروح بجميع المراكز، مشيرًا إلى أنه وجميع الأطقم الطبية لم ولن يدخروا أي جهد في سبيل تقديم الخدمات الطبية العاجلة واللائقة للمترددين على المنشآت الصحية بمحافظة مطروح.

الطب العلاجي صحة مطروح مبادرة ١٠٠ يوم صحة مبادرة رئيس الجمهورية محافظة مطروح مستشفى مطروح العام مستشفي الضبعة المركزي مستشفي الحمام المركزي مستشفي الاطفال التخصصي وكيل صحة مطروح

الأكثر قراءة

غدًا.. أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلمانى متهم بقتل شاب فى السلام

السائحون بالساحل الشمالي يثنون على مهرجان العلمين ويفكرون بالاستثمار بالمدينة

"راغب" من منجد كراسي إلى أكبر منتج للأعلاف والأسمدة في الوادي الجديد (صور)

غدًا.. الحكم على شخصين بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

الأشد فتكًا ويسبب الوفاة.. أعراض متحور كورونا الجديد ومدى خطورته

أين ذهب ساجد زكريا ومروان صلاح بعد معايشة بايرن ميونخ الألمانى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم