لجان مكبرة لمتابعة سير العمل بمستشفيات مطروح

كلَّف الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، وكيل المديرية، الدكتور إسلام عسَّاف، بالمرور ومتابعة سير العمل بمستشفيات الخط الشرقي، يرافقه كلا من الدكتور سعيد مختار، للمرور على مستشفى الضبعة المركزي، والدكتور أحمد عماد، للمرور على مستشفى الحمام المركزي ومنافذ تنفيذ مبادرة "١٠٠ يوم صحة" وللوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوقوف على السلبيات وتذليل العقبات وسرعة التعامل معها وحلها وكتابة تقرير مفصل وبصفة عاجلة.

وأوضح وكيل صحة مطروح، أنه تم تشكيل لجان مكبرة للمرور على مستشفى مطروح العام ومستشفى الأطفال التخصصي ومستشفى التوليد والصحة الإنجابية أمس الجمعة، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوقوف على السلبيات وتذليل العقبات وسرعة التعامل معها وحلها وكتابة تقرير مفصل وبصفة عاجلة.

وأضاف أنه تم تنفيذ لجنة مكبرة برئاسة الدكتورة حنان سمير، عضو إدارة الطب العلاجي والدكتورة ليلى صلاح، مدير إدارة الجودة، والمهندسة مروة رفعت، مدير الإدارة الهندسية وأعضاء من جميع الإدارات الفنية بالمديرية لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة والتأكد من تواجد جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضي، ومراجعة خطة المستشفى لاستقبال المرضى المحولين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "١٠٠ يوم صحة" ونظام الإحالة بها كما تم مراجعة بروتوكولات العمل الخاصة بالأدوية وصرف المضادات الحيوية، وكذلك التأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى والالتزام بمعايير الجودة ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

وأشار إلى أنه تم التأكد من انضباط الأطقم الطبية وباقي العاملين في المستشفى، واستطلاع آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث تزامنًا مع الإقبال الشديد على المحافظة وتحسبًا لأي طارئ.

‏وتابع أنه تم أيضًا تنفيذ جولة للمرور على مستشفى الأطفال ومستشفى التوليد والصحة الإنجابية؛ لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة والتأكد من تواجد جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى، والتأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى والالتزام بمعايير الجودة ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى تفقد الإدارة الصحية بسيوة ومستشفى سيوة المركزي.

وأكد وكيل وزارة الصحة على انعقاد دائم لغرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فور حدوثها، بما يساهم في تقديم الخدمات الطبية تشخيصية وعلاجية لائقة لأبناء وزائري مطروح بجميع المراكز، مشيرًا إلى أنه وجميع الأطقم الطبية لم ولن يدخروا أي جهد في سبيل تقديم الخدمات الطبية العاجلة واللائقة للمترددين على المنشآت الصحية بمحافظة مطروح.