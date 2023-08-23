الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يوجه بالإسراع في إنشاء موقف سيارات حضاري

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وجَّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، بالإسراع في إنهاء إجراءات وأعمال البدء في إنشاء موقف سيارات حضاري بمدينة مرسى مطروح يستوعب جميع سيارات  الأجرة  والأتوبيسات، وذلك بمدخل المدينة في الكيلو ١٠، على مساحة ١٠ أفدنة مع القابلية للزيادة. 

وضع التصميمات لإنشاء موقف سيارات

وشدد على وضع التصميمات اللازمة لتنظيم الدخول والخروج وتسير حركة  المرور مع تقليل الكثافات المرورية داخل المدينة ويفتح مزيد من خطوط السير ويوفر مزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن الموقف الحضاري الجديد يضم جميع الخدمات اللازمة وبالشكل الحضاري والسياحي اللائق بالمحافظة، وفي إطار إطار جهود محافظة مطروح لتطوير عدد من المرافق لتحقيق مزيد من تحسين الخدمات للمواطنين والظهور بالشكل اللائق ويواكب جهود الدولة والاهتمام بمحافظة مطروح.

وضع علامات حدودية 

ومن جانبه قامت إدارة مواقف مطروح بوضع علامات حدودية  للأرض المخصصة لإقامة الموقف الجديد بمنطقة الكيلو ١٠ للبدء في إنشاء السور  ،حيث سيتم أعمال  التنفيذ من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.

وأوضح اللواء دكتور أمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أنه سيتم العمل على وضع التصميم الحضاري لموقف السيارات الجديد  بالشكل اللائق بمحافظة مطروح ودراسة كل الخدمات اللازمة بالموقف الجديدة لتحقيق أقصى الخدمات ويوفر الراحة للمواطنين ويمنع العشوائية. 

يذكر أنه تم تشكيل لجنة من مجلس مدينة مرسى مطروح وإدارة المواقف وجهاز أملاك الدولة وجهاز التعمير والمرور، وكل الجهات المعنية؛ لمعاينة الأرض المقترحة وإجراءات التخصيص ووضع التصميمات اللازمة لإنشاء الموقف الجديد.

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إدارة المواقف الساحل الشمالي الغربي الشكل الحضاري والسياحي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح سيارات الأجرة مدينه مرسي مطروح مطروح

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