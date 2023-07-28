الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة مطروح يتابع تقديم الخدمات الطبية والتوعوية بحملة 100 يوم صحة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الجمعة، حركة العمل والتزام العاملين في مختلف المنافذ لتقديم الخدمة التوعوية والتثقيفية والطبية ومبادرات الصحة العامة بالإمكان السياحية والخدمية والترفيهية بمحافظة مطروح.

يأتي ذلك لتقديم خدمات التثقيف الصحي والتوعوي ضمن حملة 100 يوم صحة والخدمات المقدمة من وزارة الصحة ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وبعض الخدمات طبية ك قياس الضغط والسكر وقياس درجة الحرارة.

ووجه وكيل صحة مطروح إلى الدكتور أحمد عماد منسق المبادرات بمتابعة توافر وتوزيع الأدوية المناسبة بتلك المنافذ من أجل تسهيل الحصول على خدمات طبية أفضل لأهالي مطروح وزائريها وخاصة بالمناطق الترفيهية والسياحية والخدمية وعلى الفور تم توفير الأدوية من الإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة بمطروح وتوزيعها على بعض المنافذ.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه يتم توجيه المواطنين المترددين على المنافذ الطبية إلى أقرب مستشفى إحالة، مؤكدا التنسيق المستمر والدائم بين جميع المنافذ الطبية وغرفة الإسعاف والمراكز الطبية والمستشفيات القريبة، من خلال شبكة واحدة، في إطار الحرص على سرعة الاستجابة للمواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.

وقدم وكيل صحة مطروح الشكر والثناء لجميع العاملين بتلك المنافذ ولجميع القيادات والعاملين على الخدمات المقدمة ضمن حملة 100 يوم صحة بقطاع الطب العلاجي والوقائي وإدارة الرعاية الأساسية وإدارة التثقيف الصحي وإدارة القوافل وإدارة تنظيم الأسرة ومنسق المبادرات بالمديرية.

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١٠٠ يوم صحة أهالي مطروح التثقيف الصحي التوعية والتثقيف تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وكيل صحة مطروح

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