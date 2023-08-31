الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوابة الأزهر الإلكترونية 2023.. خدمات الأزهر عبر موقعه الرسمى

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

بوابة الأزهر الإلكترونية 2023، من الكلمات التي يبحث عنها الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث "جوجل"، إذ ينتظر أولياء الأمور وطلاب الشهادات الأزهرية، وتحديدًا طلاب الثانوية الأزهرية ظهور نتيجة الدور الثاني عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية 2023، والتي تمت المصادقة عليها من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، حيث بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2023 83.96%.

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2023

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني

بوابة الأزهر الإلكترونية 2023

ينتظر نحو 50 ألف طالب بالصف الثالث الثانوي بالأزهر وأولياء أمورهم، ظهور نتيجة الدور الثاني لشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023 خلال شهر سبتمبر، وذلك قبل بداية العام الجامعي الجديد، للتقديم في كليات جامعة الأزهر الشريف.

ومن المتوقع، الإعلان عن النتيجة بعد انتهاء عملية التصحيح والإجراءات المتعلقة بها قبل يوم 15 سبتمبر، ستتم إعلان النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وفي المعاهد، وبعد ظهور النتيجة، سيتم فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الشهادة الأزهرية الراغبين في الالتحاق بالكليات، وذلك قبل بدء العام الدراسي يوم 30 سبتمبر.

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رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهري بالرقم القومي 2023

بوابة الأزهر الإلكترونية 2023

وتعتبر بوابة الأزهر الإلكترونية (من هنا) هي الموقع الرسمي للأزهر الشريف ومن خلاله يمكن الحصول على العديد من الخدمات التي يقدمها الأزهر الشريف، والتي منها: 

- خدمات الأزهر الشريف.

- بوابة الأزهر الإلكترونية.

- نتيجة التنسيق الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية.

- نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الثاني ٢٠٢٢ /٢٠٢٣.

- مواعيد اختبارات مسابقة بنك فيصل الإسلامي.

- نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات 2023.

- نتائج طعون الثانوية الأزهرية للدور الأول 2023.

- نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2022-2023.

- مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

- التقدم للمعاهد الأزهرية للطلاب المصريين العائدين من الخارج للعام الدراسي 2023/2024م.

- امتحانات الصفوف الأول والثاني والثالث الإبتدائي "أبناؤنا في الخارج" الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023.

- "معًا".. لعودة القيم الإيجابية.

- مسابقة ثقافة بلادي.

- نتيجة قرعة رحلة مدينة الألعاب المائية أكوا بارك 2023.

- مسابقة بنت الأزهر للطالبات الوافدات.

- نتيجة شهادات معاهد البعوث الإسلامية الدور الأول 2022 - 2023.

- نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين 2022 - 2023.

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