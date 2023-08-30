جثة شاب فى حالة تعفن تثير الفزع فى المعصرة.. والأمن يحاول حل اللغز

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب عشريني في حالة تعفن معلقًا بالسقف بمنطقة المعصرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من فتاة بعثورها على جثة شقيقها معلقا فى السقف في إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة المعصرة، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة شاب عمره 23 سنة، يرتدى كامل ملابسه والجثة فى حالة تعفن تام لمرور عدة أيام على وفاته، وحول رقبته حبل وتم إنزال الجثة ونقلها لمشرحة زينهم.

ويجري رجال المباحث التحريات، والاستماع إلى أقوال أهل المتوفى لمعرفة ملابسات الحادث، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة لرصد دخول أى شخص للعقار وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.