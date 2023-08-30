الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشال جثة طفل غرق أثناء استحمامه بمياه النيل بالقليوبية

غرق طفل
غرق طفل

تمكن رجال الانقاذ النهري من انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا بمياه النيل بالقليوبية.

وكانت تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، بالتنسيق مع غواصي الخير، من جهودهم لانتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا خلال الاستحمام بمياه نهر النيل فرع الرياح التوفيقي، بمنطقة الرملة التابعة لمدينة بنها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


بداية الواقعة 

كانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بغرق طالب يدعى "عبد الفتاح ع م"، 17 سنة، بالصف الأول الثانوي ومقيم بقرية الرملة بمركز بنها.

 

تحريات المباحث

وبالانتقال والفحص تبين أنه خلال قيامه بالاستحمام بمياه النيل فرع الرياح التوفيقي جرفته المياه، وحاول شباب المنطقة إنقاذه، ولم تتمكن من الوصول له، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتقال جثمان الطفل، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة.

 

غرق شخص وزوجة نجله بالاسكندرية

ومن جانبها شهدت محافظة الإسكندرية، واقعه مأساوية عقب غرق شخص وزوجة ابنه فى أحد شواطئ غرب المحافظة، وتم انتشال جثمان الشخص، بينما يجري البحث عن زوجة الابن، وتكثف قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغواصي الخير المتطوعين البحث عن الجثمان داخل الشاطئ محل البلاغ.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أمن القرية بوقوع حالتي غرق لرجل وزوجة ابنه باحدي القري بالمنطقة الشرقية.

وفور وصول البلاغ انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة الجهات المعنية ورجال وقوات الإنقاذ النهري وغواصي الخير بالإسكندرية إلى موقع الحادث وتبين صحة البلاغ وتم العثور على جثمان الزوج وجاري البحث عن زوجة الابن. 

وبإخطار اللواء مدير أمن الإسكندرية أمر بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتشال جثة طفل غرق مياه النيل القليوبية

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