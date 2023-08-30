انتشال جثمان شخص وجارى البحث عن آخر غرقا بغرب الإسكندرية

لقي شخصين مصرعهما غرقا مساء اليوم، في شواطئ إحدى القرى السياحية بسيدي كرير غرب الإسكندرية، حيث تم انتشال جثمان لرجل وما زال البحث جاري عن جثمان سيدة حتى الآن

وأوضح الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، أنه تلقى بلاغا بحالتي غرق لرجل وزوجة أبنه من منطقة عبد القادر بحي العامرية، مشيرًا إلى أنه تم ظهور جثمان الرجل 54 سنة، ولكن جثمان السيدة زوجه نجله لم يظهر حتى الآن.

وأشار المالحي أن السيدة تدعى سلمى، 26 عامًا، وغرقت في الساعة السابعة والنصف في شاطئ إحدى قرى سيدي كرير غرب الإسكندرية، مناشدًا غواصين الإسكندرية بسرعة الوصول لمكان الغرق.

وقال المالحي ل" الدستور" إن هناك فريق من غواصين الخير المتطوعين سوف يتحرك إلى موقع الغرق فجرًا لبدء البحث عن الجثمان، داعيًا الله بظهور الجثمان في أقرب وقت ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكانت قد أعلنت مصايف الإسكندرية استقرار حالة البحر اليوم، ورفع الرايات الخضراء على جميع الشواطئ بالقطاعين الشرقي والغربي.

استقرار حالة البحر اليوم

وكانت قد اتخذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عدة إجراءات لتأمين رواد الشواطئ حيث أكدت على مستأجري الشواطئ ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج على جميع الشواطئ دون استثناء.

كما ناشدت من خلال الحملات الدورية على الشواطئ و السوشيال ميديا، المواطنين بأخذ الحيطة، والاستماع لتعليمات المنقذين والإلتزام بها، حفاظا على ارواحهم، كما نفذت مصايف الإسكندرية العديد من الإجراءات لضمان سلامة الرواد في حالة اضطراب حالة البحر، وارتفاع الأمواج.

اجراءات لتأمين وسلامة المصطافين

وقال الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنه في حالة ارتفاع الأمواج وتحذير هيئة الأرصاد، يمنع نزول البدالات للمياه نهائيًا والتشديد على تواجد عمال الأبراج فوق الابراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، فضلا عن زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، فيما يتم رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الاسعافات الأولية، فضلا عن توجيه المواطنين بالسباحة في المناطق الآمنة، كما يمنع نزول البحر تهائيًا في بعض الشواطئ لحماية الرواد.

