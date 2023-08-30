الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قائد انقلاب الجابون: الرئيس علي بونغو أصبح متقاعدا الآن

رئيس الجابون
رئيس الجابون

أعلن قائد الانقلاب وقائد الحرس الجمهوري في الجابون الجنرال بريس أوليغي نغيما، قائد الحرس الجمهوري في الجابون، أن الرئيس علي بونغو أصبح رئيسا متقاعدا الآن.

وأضاف نغيما في تصريحات لصحيفة لوموند الفرنسية، أن بونغو هو رئيس للدولة الجابونية، لكنه أصبح متقاعدا ويتمتع بجميع حقوقه.

وأكد قائد الانقلاب أن رئيس الجابون أصبح مواطن جابوني عادي مثله مثل أي شخص آخر.

وأشار نغيما إلى أنه أنه لا يمكنه تأكيد وضع علي بونغو قيد الإقامة الجبرية في منزله في ليبرفيل.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ضباط الجيش في الجابون، عبر التليفزيون الرسمي هناك، أن رئيس الجابون الفائز بولاية ثالثة علي بونجو قيد الإقامة الجبرية في الجابون.

كما أعلن قادة الانقلاب في الجابون عن اعتقال عدد من أعضاء الحكومة، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز.

فيما دعت الصين لضمان أمن رئيس الجابون علي بونجو، بعد إعلان ضباط كبار بالجيش إلغاء الانتخابات وحل المؤسسات في البلاد، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

يأتي هذا بعدما أعلن مجموعة من ضباط الجيش في الجابون، اليوم الأربعاء، الانقلاب على سلطات البلاد عقب الإعلان عن فوز الرئيس علي بونجو بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس مركز الانتخابات في الجابون عن فوز الرئيس علي بونجو، بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية بنسبة 64.27% من الأصوات.

وكان المتحدث باسم الحكومة في الجابون أعلن، في كلمة بثها التليفزيون الرسمي، عن قطع الإنترنت وفرض حظر تجول ليلي اعتبارًا من الأحد؛ بسبب مخاوف أمنية في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت، السبت.

من هو رئيس الجابون الفائز بولاية ثالثة؟

علي بونجو هو سياسي جابوني، شغل منصب رئيس الجابون خلفًا لوالده، وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2009، درس في باريس بجامعة بانتيون سوربون.

كان والده عمر بونجو رئيسًا للجابون منذ عام 1967 حتى وفاته عام 2009.

قائد الانقلاب الجابون إقامة الجبرية ليبرفيل الانتخابات الرئاسية

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