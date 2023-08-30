باحث في الشؤون الإفريقية: ما يحدث في الجابون سيؤثر على سوق النفط العالمي

علَّق أحمد عبدالله، الباحث في الشؤون الإفريقية، على الانقلاب العسكري الذي قام به عدد من الضباط في الجيش الجابوني، خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن ما حدث في الجابون كان متوقعًا خاصة بعد أزمة النيجر.

وقال الباحث في الشئون الإفريقية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها القارة الإفريقية هي السبب في الانقلابات العسكرية التي تحدث حاليًا، فضلاً عن التطور التكنولوجي القوي الذي بات يستخدمه العديد من شباب القارة الإفريقية، مما أدى إلى سهولة الانفتاح على العالم.

وعن تأثير تصريحات شركات التعدين ومنها شركة فرنسية عن تعليق مواد التعدين في الجابون، قال الباحث في الشئون الإفريقية، بالطبع سيؤثر هذا الانقلاب على الاقتصاد الجابوني وحتى الاقتصاد العالمي وسيؤثر على ارتفاع أسعار مواد التعدين، وبالتالي يمتد تأثيره إلى السوق العالمي والأوروبي.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأربعاء، أعلن رئيس مركز الانتخابات في الجابون، فوز الرئيس علي بونجو، بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية بنسبة 64.27% من الأصوات.

وكان المتحدث باسم الحكومة في الجابون، أعلن في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، قطع الإنترنت، وفرض حظر تجول ليلي اعتبارًا من الأحد بسبب مخاوف أمنية في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت السبت.