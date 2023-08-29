عقب انفصاله عن علياء البسيونى.. نساء فى حياة أحمد سعد

لم تكن مصممة الأزياء علياء البسيوني هي السيدة الأولى في حياة الفنان أحمد سعد، لكن هناك الكثير من النساء كانوا في حياته، وكانت علياء هي الزوجة الرابعة له، والتي وصفها بأنها "وش السعد" عليه في حياته العملية تحديدًا، حتى أنه أصبح من أهم المطربين في الوسط الفني سواء داخل مصر أو في الشرق الأوسط.

ويرصد "الدستور" النساء الذين كانوا في حياة الفنان أحمد سعد، قبل مصممة الأزياء علياء البسيوني، في سياق السطور التالية:

تزوج الفنان أحمد سعد ثلاث مرات سابقًا، وكانت مصممة الأزياء علياء البسيوني هي الزوجة الرابعة للفنان أحمد سعد، ليتصدر الثنائي التريند، ومحركات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل".

لبني بيومي

لبني بيومي هي الزوجة الأولى في حياة الفنان أحمد سعد، والتي تزوجته لفترة طويلة في عام 2006 وحتى عام 2011، وأنجبت منه أولاده أحمد وجودي، ومن ثم وقع بينهما الانفصال لأكثر من 3 مرات حتى تم الانفصال بشكل نهائي ولم يعد الثنائي للحياة سويًا مرة أخرى.

الفنانة ريم البارودي

بدأت قصة الحب التي ربطت بين الفنانة ريم البارودي والفنان أحمد سعد، من خلال مسلسل "إحنا الطلبة" في عام 2011، وتمت الخطبة في حفل عائلي بسيط ومنذ هذه الخطوبة لم تهدأ الخلافات التى أدت إلى انفصال الخطيبين ثلاث مرات ما بين المرة والأخرى أسابيع قليلة فقط.

وفي شهر مارس عام 2017 أعلن أحمد سعد انفصاله عن ريم البارودي، من خلال نشره صورة لأبنائه مُعلقًا: "من اللحظة دي أنا رجعت لأولادي خلاص. وسبنا بعض نهائي، أنا وريم".

الفنانة سمية الخشاب

في عام 2021 ، خرجت الفنانة سمية الخشاب، في تصريحات تلفزيونية سابقة، تعلن أن سبب الانفصال بينها وبين الفنان أحمد سعد هو محاولته قتلها وتسببه في عاهة مستديمة لها، مضيفة: "أحمد سعد كان عنده ظروف ماينفعش أقولها، وكان بيخرج عن وعيه، وحاول يقتلني ويضربني وخلاني أفقد الطحال من الضرب، ومارفعتش عليه قضية وسجنته سبع سنين".

مصممة الأزياء علياء البسيوني

في الـ 21 أغسطس لعام 2021، قررت علياء البسيوني أن تبدأ قصة حبها مع الفنان أحمد سعد، خاصًة أنها كانت تري وتشعر الكيمياء التي تربط بينهما، حتى أنها أقنعت عائلتها به، ليقبلوا به، ويتم الزواج.

استمر الزواج بين الثنائي الفنان أحمد سعد، ومصممة الأزياء علياء البسيوني لمدة 3 سنوات، وفي خلال هذه الفترة تبدّل حال "سعد"، وأصبح من أشهر نجوم الوطن العربي، حتى انفصل الثنائي اليوم بشكل فاجأ جمهور الفنان أحمد سعد.