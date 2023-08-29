الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيونى.. والأخيرة: دمرت أسرتنا الطيبة

أحمد سعد وزوجته
أحمد سعد وزوجته

أعلنت علياء بسيوني، الزوجة الأخيرة للفنان أحمد سعد، عن انفصالهما بناء على رغبته.

وكتبت علياء بسيوني، في تدوينة على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام": "الحمد لله على كل شيء.. تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ.. وحابة أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا". 

وقالت طليقة الفنان أحمد سعد: "لأن حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا، وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها، عشان الأسرة دي، وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابة أنه ينتهي، شكرًا على توقيتك الجميل، وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول، في الساحل وخروجاته، وبعدها شغلك، أكبر شكر على المقلب اللي خدته في العلاقة دي واللي كنت فاهمة أن ليها قيمة".

وأضافت: "ببني وبضحي وبتنازل عشانها وأنت طلعتها ولا تسوي، ربنا معايا أنا وبنتي في اللي جاي وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت".

زواج الفنان أحمد سعد وعلياء بعد انفصال 3 مرات

وكان أحمد تزوج ثلاث مرات سابقًا، الأولى كانت من لبنى بيومي وهي أم أبنائه، والثانية هي الفنانة ريم البارودي، والثالثة النجمة سمية الخشاب.

 

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