آخرها انفصاله عن علياء البسيوني.. أزمات في حياة احمد سعد

أعلنت مصممة الأزياء علياء البسيوني عن طلاقها من الفنان احمد سعد، بعد زواج دام لعامين أثمر عن طفلتيهما علياء ومريم.

الانفصال لم يكن الأومة الأولى في حياة الفنان احمد سعد، فقد اعتاد “سعد” على إثارة الجدل وتصدر الترند على مدار مسيرته الفنية.

وفي هذا التقرير، يرصد “الدستور” أشهر أزمات الفنان أحمد سعد :

طلاق أحمد سعد من زوجته الأولى لبنى بيومي:

اول أزمة في حياة الفنان أحمد سعد، كانت طلاقه لزوجته الاولى وأم أولاده السيدة لبنى بيومي بعدما تزوج منها عام 2006، وأنجبت منها طفلين جودي وأحمد، ولكن حدث بينهما الكثير من الخلافات، وقام بطلاقهما بعد زواج دام 4 سنوات.



طلاقه من الفنانة ريم البارودي:

بدأت أزمة الفنان أحمد سعد والفنانة ريم البارودي بعد إعلان خطوبتهما عام 2011، حيث أعلنا زواجهما عام 2013، قبل أن يقررا الانفصال ويتزوج “سعد” من الفنان سمية الخشاب سرًا، مما أثار غضب الفنانة ريم البارودي.

أزمة الطلاق أثارت خلافًا حادًا بين الفنانتين ريم البارودي وسمية الخشاب واتهمت كلاهما الأخرى بخطف احمد سعد منها.

انفصال أحمد سعد من سمية الخشاب:

تصدرت المشاكل بين الفنان احمد سعد والفنانة سمية الخشاب مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيون بعد مرور عامين فقط على زواجهم، قبل أن يُعلن "سعد" انفصالهما عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وقامت الفنانة سمية الخشاب بإعلان رفع قضية خلع على الفنان أحمد سعد.

وقامت بعد ذلك بالظهور مع المذيعة بسمة وهبة في برنامج شيخ الحارة وقالت إن المشاكل مع طليقها الفنان أحمد سعد كانت قد وصلت إلى حد الضرب وأنه تسبب في إصابتها باستئصال الطحال وبعدها ظهر الفنان احمد سعد في نفس البرنامج وكذب كلام الفنانة سمية الخشاب مما اضطرها لرفع عدة قضايا عليه.

“بلاي باك” يُثير أزمة مع نقابة المهن الموسيقية:

وقعت العديد من الازمات بين الفنان احمد سعد ونقابة المهن الموسيقية وكانت الأزمة الأخيرة هي غنائه بطريقة البلاي باك على فلاشة خلال حفلة في الساحل الشمالي، وذلك بعد اصدار نقابة المهن الموسيقية قرار بمنع غناء المطربين على فلاشة والاستعانة بالموسيقيين والعازفين في حفلاتهم على الأقل بعدد 4 عازفين، وقتها أعلنت نقابة المهن الموسيقية تغريم الفنان احمد سعد مبلغ 20 ألف جنيه ومنعه من الغناء لمدة من الوقت.

قميص شفاف وحلق:

قام الفنان احمد سعد بارتداء قميص شفاف وحلق خلال احياءه حفل جدة، مما جعل الجمهور ينتقده بسبب تلك الإطلالة الغريبة التى وصفوها بالغير لائقة

انفصال جديد في حياة الفنان أحمد سعد

أثارت مصممة الأزياء علياء بسيوني الجدل على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام عدة مرات بعدما كتبت قبل ذلك منشور كتبت فيه قائلة: “لا تقولي أبدًا إنني أستطيع تغيير شريكي للأفضل، وهذا غير موجود في الواقع”، وقتها كتب الفنان أحمد سعد منشور يتغزل في زوجته، وقال إن وجودها في حياته هو هدية من الله له، لينفي وقتها حدوث خلافات بينهما.

وقبل ساعات، قامت علياء البسيوني بكتابة منشور على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت فيه وقوع الطلاق بينها وبين الفنان احمد سعد واتهمته بقلة الأصل وانه سبب خراب منزلهم

وكتبت: الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدًا على أصله الغير طيب ومعدنه السئ وحابه اقوله شكرًا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي، وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي، شكرًا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك، أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي واللي كنت فاهمه إن ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت.