بعد انفصال أحمد سعد.. روّاد السوشيال ميديا: "قراراته مدمرة حياته"

استخدم روّاد السوشيال ميديا أحدث أغنيات الفنان أحمد سعد، في التعليق على خبر انفصاله عن زوجته مصممة الأزياء علياء البسيوني، والتي حملت اسم "اختياراتي مدمرة حياتي" والتي طرحتها الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "مستر إكس" الذي يلعب دور البطولة فيه الفنان أحمد فهمي، وهى الأغنية الدعائية للعمل بصوت أحمد سعد.

وتفاعل الكثير من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة على خبر انفصال الفنان أحمد سعد، وزوجته مصممة الأزياء علياء البسيوني، وقال حساب حمل اسم علياء أنور، من روّاد السوشيال ميديا: "اختياراته مدمرة حياته".

وعلّقت نسرين علي، من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على خبر الانفصال بين الفنان أحمد سعد وزوجته سابقًا علياء البسيوني قائلًة: "قراراته مدمرة حياته"، وكتبت مايا عبدالرازق من روّاد "فيسبوك" قائلًة: "ياه ليه كانت مسيطرة وكويسة بس هو كان مكبوت".

وكتبت كريستين شحاتة، من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي عبر "فيسبوك": "هالزلمه رغم موهبته اللي كافي غبار عليها وصوته المميز، لكن قراراته وتصرفاته دائمًا غير موفقة".

ودعت إنجي أسامة، من روّاد السوشيال ميديا لمصممة الأزياء علياء البسيوني، طليقة الفنان أحمد سعد، قائلًة: "ربنا يعوضها بالأفضل"، وقالت نعيمة محمد من مستخدمي موقع "فيسبوك": "صريحة وواضحة وقالت أسباب متعود يطلق فهي خطوة سهلة بالنسبة له".

كلمات أغنية اختياراتي مدمرة حياتي

«هو أنا مكتوب على وشي تعالى اجرحني وامشي

طب أكلم مين يلحقني وأصرفها منين معلشي

اختياراتي مدمرة حياتي حياتي.. اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه

اختياراتي مدمرة حياتي حياتي.. اختياراتي مدمرة حياتي ليه

مغناطيس لناس غريبه ليه والقلب شاف حاجات عجيبة ليه

أنا مغناطيس لناس غريبة ليه والقلب شاف حاجات عجيبة ليه

كل مرة تندهلي وترميني في حضن المصيبة المصيبة ليه».