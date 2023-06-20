"اختياراتي مدمرة حياتي".. طرح أغنية فيلم مستر إكس بصوت أحمد سعد

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “مستر إكس” الذي يلعب دور البطولة فيه الفنان أحمد فهمي، وهى الأغنية الدعائية للعمل بعنوان “اختياراتي مدمرة حياتي” بصوت أحمد سعد.

ظهر أحمد سعد في عدد من المشاهد برفقة أبطال فيلم مستر إكس وهو يغنّي أغنية “اختياراتي مدمرة حياتي” وهى من كلمات الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

ومن المقرر طرح فيلم مستر إكس بدور العرض السينمائي للجمهور خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

أبطال وصناع فيلم مستر إكس

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

ويظهر خلال أحداث فيلم “مستر إكس” عدد من ضيوف الشرف هم كل من النجم أكرم حسنى، عمرو يوسف، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، محمود الليثى، بيج رامى، علاء مرسى، طاهر أبو ليلة، حجاج عبد العظيم، وأحمد فهيم”.

قصة وأحداث فيلم مستر إكس

تدور أحداث العمل حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم، وتجسد هنا الزاهد خلال الأحداث شخصية محامية ودفعتها ظروفها لترك مهنة المحاماة وتلتقى أحمد فهمى وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، فيما يجسد الفنان أكرم حسني خلال أحداث العمل شخصية مايسترو وقائد أوركسترا موسيقية ومتزوج من رانيا منصور وتحدث بينهما العديد من المشكلات والتى تجعلهما يرغبان فى الطلاق.

ويشهد الفيلم السينمائي "مستر إكس" التعاون الفني الثالث بين أحمد فهمى وزوجته هنا الزاهد، والأول على مستوى السينما، حيث قدما معا مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي سجل نجاحًا كبير في الموسم الرمضاني لعام 2019.