الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد انفصالهما.. بما وصف الفنان أحمد سعد علاقته بزوجته الرابعة؟

أحمد سعد وزوجته
أحمد سعد وزوجته

حالة من الحزن سيطرت على متابعي الفنان أحمد سعد، بسبب الانفصال المفاجئ الذي وقع بينه وبين زوجته الأخيرة والرابعة مصممة الأزياء علياء بسيوني، خاصًة أنهم أحبوا علاقة الثنائي كثيرًا.

العلاقة بين الثنائي الفنان أحمد سعد، ومصممة الأزياء علياء بسيوني بدأت من خلال "الجيم" الذي كان يتدربا فيه، حيث بدأت في البداية بينهما علاقة صداقة قوية، كان الرابط بينهما فيه المدرب الخاص بهما.

ظلت الصداقة هي المسمى الأول لعلاقتهما حتى قرر الفنان أحمد سعد الاعتراف بحبه لمصممة الأزياء علياء البسيوني، ورفضت الأخيرة هذا الحب عدة مرات، حتى تمكن "سعد" من إقناعها، حيث قالت في لقاء تلفزيوني جمع بينهما في الـ 9‏/09‏/2021، مع الإعلامية بسمة وهبة: "أحمد تاريخ، اكتبي بس على جوجل أحمد سعد".

في الـ 21 أغسطس لعام 2021، قررت علياء البسيوني أن تبدأ قصة حبها مع الفنان أحمد سعد، خاصًة أنها كانت تري وتشعر الكيمياء التي تربط بينهما، حتى أنها أقنعت عائلتها به، ليقبلوا به، ويتم الزواج.

استمر الزواج بين الثنائي الفنان أحمد سعد، ومصممة الأزياء علياء البسيوني لمدة 3 سنوات، وفي خلال هذه الفترة تبدّل حال "سعد"، وأصبح من أشهر نجوم الوطن العربي، حتي أنه صرّح قائلًا: "علياء دي وش السعد عليا".

زواج الفنان أحمد سعد وعلياء بعد انفصال 3 مرات 

وكان أحمد تزوج ثلاث مرات سابقاً، الأولى كانت من لبنى بيومي وهي أم أبنائه، والثانية هي الفنانة ريم البارودي، والثالثة النجمة سمية الخشاب.

انفصال منذ فترة بين علياء وسعد

وخمّن الجمهور أن الانفصال  بين الثنائي كان منذ فترة طويلة، إلا أنهما لم يعلنا هذا، خاصًة أن الظهور بينهما كان غير ظاهرًا منذ فترة طويلة، إلا أن سعد قرر نفي هذا في يوم 30 مايو من خلال منشور له عبر موقع "إنستجرام" قال فيه: "بجد إنتي هدية من ربنا ليا".

 

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