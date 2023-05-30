بعد شائعة انفصالهما.. كيف بدأت قصة الحب بين أحمد سعد وعلياء بسيوني؟

تصدر الفنان أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني، محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة عبر موقع جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعدما تداوّل روّاد السوشيال ميديا خبر عن انفصالهما، وهو الأمر الذي أزعجه كثيرًا ودفعه للرد بصورة تجمع بينه وبين زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني.

قصة الحب بين مصممة الأزياء علياء بسيوني، وزوجها المطرب أحمد سعد بدأت بعد انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب بفترة وانتهاء الخلافات بينهما، حيث إن الثنائي كان يتدربا في جيم واحد، والكابتن كان عامل الربط بينهما، وهنا تم اللقاء الأول، وبدأ المطرب أحمد سعد بالحديث معها، لتنشأ بينهما صداقة قوية.

وقع المطرب أحمد سعد، في حب مصممة الأزياء علياء بسيوني، وعندما قرر أن يرتبط بها رسميًا، وذهب لطلب يديها رفضت في البداية، قائلًة: "أحمد تاريخ، اكتبي بس على جوجل أحمد سعد"، وهذا التصريح كان من خلال لقاء تلفزيوني جمع بينهما في الـ 9‏/09‏/2021، مع الإعلامية بسمة وهبة.

واستكملت حديثها: "بقول لماما إنتي عارفة إن أنا وأحمد صحاب بقالنا فترة، إيه رأيك يجي يتعرف عليكي رفضت، لأن الموضوع بالنسبة لها كان خيال علمي، إلا أن فضولي دفعني إلى إقناع والدتي والعائلة وبالفعل حدث بيننا كيمياء".

واعترف المطرب أحمد سعد بحبه لها، ومن ثم ذهب إلى حفل عيد ميلادها في الـ 21 أغسطس لعام 2021، الذي أحياه المطرب الشعبي عمر كمال، لتطاردهما الشائعات من قِبل متابيعهم ومحبي الفنان أحمد سعد عبر السوشيال ميديا ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حتى أعلنا خطوبتهما، ومن ثم الزواج رسميًا.

خبر انفصال المطرب أحمد سعد وزوجته

ونفى الفنان أحمد سعد ما تردد انفصاله عن زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، بعدما نشر مجموعة من الصور التي تجمع بينهما عبر صحفته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، معلقًا عليها: "بجد إنتي هدية من ربنا ليا".