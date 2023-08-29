عقب انفصالها عن أحمد سعد.. من هى علياء بسيونى؟

تصدرت علياء بسيونى زوجة أحمد سعد محركات البحث الأولى على جوجل عقب إعلانها انفصالها عن زوجها الفنان أحمد سعد بعد قصة حب كبيرة كانا قد تحدث عنها الثنائي.

وبالتزامن مع طلاقهما، يبحث العديد من رواد السوشيال ميديا عن معلومات عمن هي علياء بسيوني زوجة أحمد سعد، ويستعرض "الدستور" في السطور الآتية أبرز المعلومات عنها:

-اسمها بالكامل علياء عثمان بسيوني.

-عارضة أزياء مصرية.

-ولدت في مدينة القاهرة عام 1995.

-تنتمى علياء بسيوني لمواليد برج الأسد.

-تعيش في منطقة هليوبوليس.

-ينقسم مجال عملها ما بين مصر، وباريس عاصمة فرنسا.

-تمتلك علياء معرضًا يخص مجال الأزياء، في القاهرة.

-كما تمتلك علياء جمهورًا كبيرًا بسبب عملها، ومتجرها في القاهرة.

-ارتبطت بالفنان أحمد سعد من قبل، لكنها انفصلت عنه بعد 10 أشهر.

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وسبق وأعلنت علياء بسيوني، الزوجة الأخيرة للفنان أحمد سعد، عن انفصالهما بناء على رغبته.

وكتبت علياء بسيوني، في تدوينة على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام": "الحمد لله على كل شيء.. تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ.. وحابة أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا".

وأضافت: "لأن حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا، وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها، عشان الأسرة دي، وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابة أنه ينتهي، شكرًا على توقيتك الجميل، وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول، في الساحل وخروجاته، وبعدها شغلك، أكبر شكر على المقلب اللي خدته في العلاقة دي واللي كنت فاهمة إن ليها قيمة".

وتابعت: "ببني وبضحي وبتنازل عشانها وأنت طلعتها ولا تسوي، ربنا معايا أنا وبنتي في اللي جاي وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت".