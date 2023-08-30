الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 فى المحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في المحافظات محور اهتمام الملايين من المواطنين المواظبين على أداء الفرائض الخمس في مواعيدها المحددة والمعتمدة من وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان وإقامة الصلاة وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية.


مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في المحافظات

تعتمد وزارة الأوقاف المصرية مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في المحافظات الصادرة عن هيئة المساحة المصرية والتي تستخدم أحدث الأجهزة لتحديد مواعيد الصلاة وهى كما يلي:


موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:58 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:55 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:29 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:20 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:41 مساء.


موعد الصلاة في محافظة السويس

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:54 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:51 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:25 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:16 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:37 مساء.

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مواعيد الصلاة اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 فى محافظات مصر

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هل يجواز الصلاة على أىّ بقعةٍ من الأرض؟.. المفتى يجيب

موعد الصلاة في محافظة أسيوط

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:04 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:55 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:27 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:18 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:36 مساء.

 

موعد الصلاة في محافظة الوادي الجديد

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:26 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:12 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:41 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:33 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:49 مساء.

 

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 فى محافظات مصر

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مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 فى محافظات مصر


موعد الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:59 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:57 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:32 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:23 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:44 مساء.


موعد الصلاة في محافظة المنيا

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:06 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:59 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:32 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:23 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:42 مساء.


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