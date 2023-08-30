مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 فى المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في المحافظات محور اهتمام الملايين من المواطنين المواظبين على أداء الفرائض الخمس في مواعيدها المحددة والمعتمدة من وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان وإقامة الصلاة وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية.



مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في المحافظات

تعتمد وزارة الأوقاف المصرية مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في المحافظات الصادرة عن هيئة المساحة المصرية والتي تستخدم أحدث الأجهزة لتحديد مواعيد الصلاة وهى كما يلي:



موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:58 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:55 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:29 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:20 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:41 مساء.



موعد الصلاة في محافظة السويس

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:54 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:51 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:25 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:16 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:37 مساء.

موعد الصلاة في محافظة أسيوط

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:04 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:55 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:27 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:18 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:36 مساء.

موعد الصلاة في محافظة الوادي الجديد

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:26 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:12 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:41 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:33 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:49 مساء.



موعد الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:59 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:57 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:32 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:23 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:44 مساء.



موعد الصلاة في محافظة المنيا

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:06 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:59 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:32 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:23 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:42 مساء.



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