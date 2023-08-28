الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

مع بداية الساعات المبكرة في أول الصباح حرص المسلمين على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 في محافظات مصر بشكل يومي لتأدية كافة الصلوات في وقتها المحدد، وهي ثاني أركان الإسلام.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" لكم مواقيت الصلوات الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة وصلاة العصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 أغسطس فى القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 28 أغسطس  4:58 ص

موعد صلاة الظهر 12:57

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 28 أغسطس  32: 4

موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 28 أغسطس  7:26 م

موعد صلاة العشاء 8:46 م

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 أغسطس فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 28 أغسطس 5:00 ص

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 28 أغسطس 1:02

موعد صلاة العصر 4:38

موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 28 أغسطس  7:31 م

موعد صلاة العشاء 8:53 م.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 أغسطس فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 28 أغسطس  12:53

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 28 أغسطس 4:29

موعد صلاة المغرب 7:23 م

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 28 أغسطس  8:43 م.

مواعيد الصلاة بمدينة شرم الشيخ اليوم الإثنين 28 أغسطس

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 28 أغسطس  4:50 ص

وقت صلاة الظهر 12:45

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 28 أغسطس  4:18

وقت صلاة المغرب 7:12 م

وقت صلاة العشاء 8:30 م.

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موعد صلاة الظهر 12:51

موعد صلاة العصر 20: 4

موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 28 أغسطس  7:16 م

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 28 أغسطس  8:31 م

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