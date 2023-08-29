ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 فى محافظات مصر

مع بداية الصباح الباكر حرص المسلمين على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 في محافظات مصر، وقضاء الصلوات الخمسة في المواعيد المحددة لها، لكي يؤدوا الفريضة في أوقاتهم الصحيحة، وهناك عدد من الأشخاص يرتبون جدول يومهم على موعد الصلاة.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 29- 8- 2023 في محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في القاهرة

- موعد صلاة الفجر 4:58 صباحًا

- موعد صلاة الظهر 12:57

- موعد صلاة العصر 32: 4

- موعد صلاة المغرب 7:26 مساءً

- موعد صلاة العشاء 8:46 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في محافظة الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر 5:00 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 1:02

- موعد صلاة العصر 4:38

- موعد صلاة المغرب 7:31 مساءً

- موعد صلاة العشاء 8:53 مساءً

مواقيت الصلاة بمحافظة أسوان اليوم الثلاثاء 29 أغسطس

- موعد صلاة الفجر 5:01 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:51

- موعد صلاة العصر 20: 4

-موعد صلاة المغرب 7:16 مساءً

- موعد صلاة العشاء 8:31 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:02 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:55

موعد أذان العصر: 4:26

موعد أذان المغرب: 7:20 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:38 مساءً.

مواقيت الصلاة بمدينة العلمين اليوم الثلاثاء 29 أغسطس

موعد أذان الفجر: 5:04 صباحًا.

موعد أذان الظهر 1:06

موعد أذان العصر: 4:42

موعد أذان المغرب: 7:35 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:57 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:50 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 12:45

موعد صلاة العصر 4:18

موعد صلاة المغرب 7:12 مساءً

موعد صلاة العشاء 8:30 مساءً

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء بمحافظة مرسى مطروح

موعد صلاة الفجر: 5:09 صباحا

موعد الشروق: 6:42 صباحا

موعد صلاة الظهر: 1:13

موعد صلاة العصر: 4:50

موعد صلاة المغرب: 7:43 مساءً

موعد صلاة العشاء: 9:06 مساءً