الجمعة.. الأزهر والأوقاف يُطلقان قوافل دعوية مشتركة لـ3 محافظات

تنطلق الجمعة القادمة، قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة شمال سيناء، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وبرعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

وتضم القافلة الدعوية المشتركة 12 عالمًا: 5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف، و2 من دار الإفتاء المصرية ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تحدث عن نفسه"، مع إقامة عدة ندوات بعنوان: حق الوطن، وذلك على النحو التالي:

وكان الدكتور عبدالله حسن، مساعد وزير الأوقاف للمتابعة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، صرّح بأنه تقرر إرسال قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء أسبوعيًّا لشمال سيناء، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بالتنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء وتوفير العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بها.

وجاء ذلك عقب مناقشة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية تسيير القوافل العلمية الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية لمحافظة شمال سيناء، بواقع قافلة كل أسبوع لشمال سيناء تضم 12 عالمًا خمسة من الأزهر الشريف، وخمسة من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية.

قافلتان للقليوبية والدقهلية

كما تنطلق الجمعة أيضًا، قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي(القليوبية – الدقهلية)؛ حيث تضم القافلتين الدعويتين، (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " النبي - صلى الله عليه وسلم – كما تحدث عن نفسه "، وذلك على النحو التالي: