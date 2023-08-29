إقبال كثيف من المصطافين على شواطئ مطروح العامة خلال أغسطس

قال العميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، إن جميع الشواطئ العامة بالمدينة شهدت خلال شهر أغسطس إقبالًا كثيفًا من المصطافين للاستمتاع بالأجواء الصيفية والمياه الفيروزية التى تتمتع بها شواطئ المحافظة.

الشواطئ والمزارات الأكثر إقبالا بمطروح

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح، في تصريحاته لـ"الدستور" أن الشواطئ الأكثر إقبالا خلال شهر أغسطس "شاطئ الغرام، وشاطئ روميل، وشاطئ الليدو، شواطئ الأبيض"، كما شهدت المزارات السياحية كمزار كليوباترا السياحي وعجيبة إقبالا، حيث يقوم المصطافون بالتقاط الصور التذكارية بجانب الصخور والممشى الزجاجى المؤدي الي حمام كليوباترا.

إقبال على سياحة اليخوت وتسعيرة محددة للشمسية و4 كراسى

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح، أنه خلال موسم الصيف السياحي شهدت سياحة اليخوت إقبال من المصطافين للاستمتاع بالمياه الفيروزية والسباحة، مؤكدا أنه يتم تنفيذ حملات على الشواطئ للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المحددة للشمسية و4 كراسي 120 جنيها، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين.

إجراءات الحد من ظاهرة الغرق

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالشواطئ الأكثر عرضة لحالات الغرق للحد من تلك الظاهرة وهى شواطئ "النخيل ب، والأبيض"، حيث تم وضع حواجز مائية لتوعية المواطنين وتوفير لانشات وجيت سكى بجميع الشواطئ العامة للتدخل فى حالة الغرق، مؤكدا أن جميع حالات الغرق هذا العام ترجع سببها إلى اختراق المصطافين للتعليمات المحددة بالشواطئ.

انخفاض حالات الغرق عن العام الماضى بنسبة 90%

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح ، على أن انخفاض حالات الغرق هذا العام عن العام السابق بنسبة 90%، مشيرا إلى انتشار فرق الإنقاذ بجميع الشواطئ العامة وجميعهم من أبناء مطروح حفاظا على أرواح المواطنين، موضحا أنه يتم تنفيذ حملات مكبرة على الشواطئ من خلال إدارة السياحة والمصايف ومدير الشواطئ ومشرف عام الشواطئ للتأكد من تقديم الخدمات والاستماع لمقترحات المصطافين.