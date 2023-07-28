الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شواطئ مطروح كاملة العدد.. و80 منقذًا لحماية المصطافين

شواطئ مطروح
شواطئ مطروح

قال محمد أنور، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، إن نسبة الإشغال في مطروح بلغت 100% "كاملة العدد"؛ نظرًا لإقبال السياحة الداخلية والخارجية على المحافظة.  

وأوضح، خلال حديثة لـ"الدستور"، أنه يتم تنفيذ حملات مكبرة دوريًا على الشواطئ العامة والمطاعم والفنادق والمعسكرات والكافيتريات والنوادي؛ للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين وجودة الأطعمة حفاظًا على صحة المواطنين وزائري المحافظة.

وأضاف أنه خلال الحملات يتم إجراء لقاءات مع المواطنين للتأكد من تقديم الخدمات على الشواطئ بصورة جيدة، فضلًا عن الاستماع إلى المقترحات المقدمة من زائري المحافظة والتأكد أيضًا من الالتزام بالأسعار داخل الشواطئ وتواجد سيارات الإسعاف والمنقذين.

وأكد كريم عرفان، مدير إدارة الشواطئ بمدينة مرسى مطروح، أن هناك إقبالا من المصطافين على الشواطئ العامة خاصة اليوم الجمعة، نظرًا لاستقبال المحافظة رحلات اليوم الواحد.

وأشار مدير إدارة الشواطئ بمدينة مرسى مطروح إلى أنه تم التأكيد على تواجد المنقذين من أبناء المحافظة على الشواطئ العامة، وعددهم 80 منقذًا، والالتزام بالتسعيرة الموحدة للشمسية و4 كراسي بقيمة 120 جنيهًا، مؤكدًا أنه عند ارتفاع أمواج البحر يتم غلق الشواطئ المفتوحة ورفع الرايات السوداء، حفاظًا على أرواح زائري المحافظة.

الإدارة العامة للسياحة الالتزام بالتسعيرة السياحة الداخلية والخارجية الفنادق والمعسكرات حفاظا على صحة المواطنين مدينه مرسي مطروح

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

حدث ليلًا| "فاطمة" ذُبحت بسبب علبة "سجائر" وأم تشهر بأبنائها علشان تزود المشاهدات

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع قادة القمة الروسية - الإفريقية

أبراج العلمين.. أبرز المشاريع السياحية والفندقية فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟