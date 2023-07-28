شواطئ مطروح كاملة العدد.. و80 منقذًا لحماية المصطافين

قال محمد أنور، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، إن نسبة الإشغال في مطروح بلغت 100% "كاملة العدد"؛ نظرًا لإقبال السياحة الداخلية والخارجية على المحافظة.

وأوضح، خلال حديثة لـ"الدستور"، أنه يتم تنفيذ حملات مكبرة دوريًا على الشواطئ العامة والمطاعم والفنادق والمعسكرات والكافيتريات والنوادي؛ للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين وجودة الأطعمة حفاظًا على صحة المواطنين وزائري المحافظة.

وأضاف أنه خلال الحملات يتم إجراء لقاءات مع المواطنين للتأكد من تقديم الخدمات على الشواطئ بصورة جيدة، فضلًا عن الاستماع إلى المقترحات المقدمة من زائري المحافظة والتأكد أيضًا من الالتزام بالأسعار داخل الشواطئ وتواجد سيارات الإسعاف والمنقذين.

وأكد كريم عرفان، مدير إدارة الشواطئ بمدينة مرسى مطروح، أن هناك إقبالا من المصطافين على الشواطئ العامة خاصة اليوم الجمعة، نظرًا لاستقبال المحافظة رحلات اليوم الواحد.

وأشار مدير إدارة الشواطئ بمدينة مرسى مطروح إلى أنه تم التأكيد على تواجد المنقذين من أبناء المحافظة على الشواطئ العامة، وعددهم 80 منقذًا، والالتزام بالتسعيرة الموحدة للشمسية و4 كراسي بقيمة 120 جنيهًا، مؤكدًا أنه عند ارتفاع أمواج البحر يتم غلق الشواطئ المفتوحة ورفع الرايات السوداء، حفاظًا على أرواح زائري المحافظة.