إقبال كبير على شواطئ مرسى مطروح في عطلة نهاية الأسبوع

قال عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، إن شواطئ المدينة تشهد زحاما شديدا اليوم الجمعة نظرا لوصول رحلات اليوم الواحد في عطلة نهاية الأسبوع.

وشدد عبد المجيد على ضرورة التزام المصطافين بتعليمات رؤساء الشواطئ التي تتابع الحالة العامة يومياً والمسئولة عن توجيه التحذيرات للزائرين بجميع الشواطئ ، حفاظا علي أرواح الجميع من ضيوفنا وأهالينا بالمدينة، بمتابعة من أفراد الإنقاذ على الشواطئ.

وأوضح أنه تم تحديد أسعار الشواطئ العامة هذا العام التي جاءت 120 جنية للشمسية و4 كراسي، حيث يتم المتابعة من مجلس المدينة وتنفيذ حملات تفتيشية والمتابعات الدورية على الشواطئ لمنع التلاعب أو زيادة الأسعار أو فرض رسوم أضافية لاستغلال المصطافين، وناشد الزائرين والوافدين بالإبلاغ الفورى فى حالة التلاعب فى الأسعار على رقم 0464935266.

وأشار إلى أنه يتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ من خلال حملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمتابعة الحالة العامة للشواطئ والخدمات المقدمة واستعدادات أفراد الانقاذ ومسئولي الشواطي طوال موسم الصيف.

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