إقبال كبير على شواطئ مرسى مطروح.. ومتابعات لمنع التلاعب بالأسعار

تشهد شواطئ مرسي مطروح تحت شعار "صيفك أجمل عندنا"، إقبالا كبيراً من المصطافين ورواد المحافظة لقضاء إجازة الموسم الصيفي السياحي هربا من ارتفاع درجة الحرارة، حيث تتميز شواطئ مطروح، بالطبيعة والرمال البيضاء ونقاء المياه، والشواطئ الساحرة.

ومن الشواطئ التي تشهد زحاماً كبيراً، شاطئ الغرام الذي يعد أحد أهم المزارات السياحية المميزة، حيث يتوافد الآلاف من المصطافين للاستمتاع بمياهه الخلابة والتقاط الصور التذكارية على الصخرة.

وقال عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، إن الشواطئ والكورنيش في المدينة حظيت بنصيب الأسد في زيارات ضيوف ومصطافي المحافظة وأهاليها، حيث يستمتعون بالموسم السياحي مع أبنائهم ويدخلون السرور على الأطفال والشباب والكبار.

وأكد عبد المجيد أن شواطئ مرسى مطروح تشهد إقبالاً كبيراً، خاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث بدأت شواطئ الغرام والأبيض وروميل والليدو ومطروح العام وكليوباترا والرميلة ومينا حشيش في استقبال المصطافين والزائرين من مختلف محافظات مصر لقضاء الموسم السياحي هذا العام، مع رفع معدلات النظافة العامة وتنظيم حملات مكبرة يومياً لرفع الإشغالات المخالفة على الطرق.

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح أسعار الشواطئ العامة هذا العام، وجاءت 120 جنيهًا للشمسية و4 كراسي، حيث يتابع مدير الشواطئ من خلال حملات تفتيشية والمتابعات الدورية على الشواطئ لمنع التلاعب أو زيادة الأسعار أو فرض رسوم إضافية لاستغلال المصطافين، مناشدًا الزائرين والوافدين بالإبلاغ الفوري في حالة التلاعب في الأسعار على رقم 0464935266.

وأشار إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع أول بأول الحالة العامة للشواطئ، ويشدد على مستأجري الشواطئ خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، بعدم نزول المصطافين وكل المترددين على البحر، خاصة في فترة النوات.

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني، لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ بحملات للتوعية على الصفحة الرسمية لمجلس المدينة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع اشغالات الطريق المخالفة، ومواصلة أعمال النظافة العامة بنطاق المدينة والكورنيش والشواطئ طوال موسم الصيف.

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