الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موجة حارة "مؤقتة" تبدأ غدًا.. و درجات الحرارة المحسوسة تصل لـ43

موجة حارة
موجة حارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بداية من غد الأربعاء ولمدة 48 ساعة مقبلة، وسط توقعات بأن تقفز درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى لـ39 و40 درجة.

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درجات الحرارة غدا في مصر

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا على القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 36 درجة، وجنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة  43 درجة.

وقالت هيئة الأرصاد إن اليوم الثلاثاء يشهد ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة ، ليسود طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعا في نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4: 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 

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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء:  

درجات الحرارة في القاهرة العظمى 35  درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 25 درجة.

درجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43  والصغرى  29 درجة.

الأرصاد درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية التنبؤات الجوية درجات الحرارة في القاهرة درجات الحرارة في الإسكندرية

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