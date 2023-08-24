الأرصاد: تحسن درجات الحرارة فى القاهرة الكبرى وعواصف رملية جنوب البلاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، موضحة أن هناك تحسنا كبيرا في حالة الجو، حيث سجَّلت درجة الحرارة العظمى بالقاهرة اليوم 33 درجة.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بنشاط للرياح في الساعات المسائية، وأن هذا يلطف الجو، مشيرة إلى أن الرياح تتسبب في عواصف رملية وترابية بأقصى جنوب البلاد، موضحة أن الجميع في مدينة أبوسمبل تأثر أمس بالعواصف الترابية القادمة من جنوب السودان.

ولفتت إلى أن الأمطار اليوم متوسطة وقد تكون رعدية، وستكون على سلاسل جبال البحر الأحمر، "حلايب وشلاتين"، ولكن الأمطار لن تكون مؤثرة على النشاط اليومي.

كما نوهت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية بأن البلاد لن تشهد موجات حارة حتى منتصف الأسبوع المقبل.