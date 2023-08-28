خبراء: يجب اتخاذ إجراءات مناخية دراماتيكية للحد من الطقس المتطرف

أكد العديد من العلماء المناخ أن موجات الحر وحرائق الغابات والفيضانات ليست سوى جبل جليد، مشددين على أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات دراماتيكية للحد من الطقس المتطرف.

وقال كبار علماء المناخ في العالم، إن الطقس المتطرف "المجنون" الذي يجتاح جميع أنحاء العالم في عام 2023 سيصبح هو القاعدة في غضون عقد من الزمن دون اتخاذ إجراءات مناخية جذرية، حسبما افادت صحيفة الجارديان البريطانية.

وأوضحوا أن موجات الحر وحرائق الغابات والفيضانات التي شهدناها اليوم كانت مجرد "قمة جبل الجليد" مقارنة بآثار أسوأ قادمة، مع القيود المفروضة على النماذج المناخية التي تجعل العالم "يطير أعمى جزئيا" نحو المستقبل.

ومع المخاوف من أن انبعاثات الكربون المستمرة للبشرية قد دفعت أخيرًا أزمة المناخ إلى مرحلة جديدة ومتسارعة من الدمار، طلبت صحيفة الغارديان الحصول على تقييمات الخبراء لأكثر من 40 عالمًا من جميع أنحاء العالم.

عقود من التحذيرات



وقالوا إن ارتفاع درجة الحرارة العالمية يتماشى تماما مع عقود من التحذيرات، وقد تعزز هذا العام من خلال عودة نمط النينيو المناخي. لكنهم قالوا إن الناس والأماكن كانوا أكثر عرضة للطقس المتطرف مما كان متوقعا، وكانوا يعانون من تأثيرات لم يسبق لهم مثيل مع تحطم سجلات المناخ.

ومن جانبه، قال البروفيسور بيرس فورستر من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة: "كان شهر يوليو هو الشهر الأكثر سخونة في تاريخ البشرية، ويعاني الناس في جميع أنحاء العالم من العواقب، لكن هذا ما توقعناه عند هذا المستوى من الاحترار.

وأضاف سيصبح هذا الصيف هو متوسط الصيف خلال 10 سنوات ما لم يتعاون العالم ويضع العمل المناخي على رأس جدول الأعمال.

وقال البروفيسور كريشنا أشوتاراو، من المعهد الهندي للتكنولوجيا: "إن التأثيرات أكثر تأثيرًا بشكل مخيف مما توقعته - والعديد من علماء المناخ الذين أعرفهم".

وقال الدكتور كريستوف كاسو، الباحث في المركز الوطني للبحوث العلمية في جامعة بول ساباتير تولوز الثالث في فرنسا: "لم يتم الاستهانة بالتغيرات في المخاطر [المناخية] على المستوى العالمي. ولكن تم الاستهانة بالتأثيرات لأننا أكثر عرضة للخطر مما كنا نعتقد، فضعفنا يضربنا على وجوهنا.

تم تحطيم الأرقام القياسية للحرارة وحرائق الغابات في جميع أنحاء العالم في عام 2023، من أمريكا الشمالية إلى أوروبا إلى آسيا. وقال كاسو: "إن تصورنا متحيز أيضًا لحقيقة أننا نعيش في كثير من الأحيان في منطقة مجهولة، مما يعطي إحساسًا بالتسارع". "نشعر الآن بتغير المناخ الذي يظهر فوق الطقس المعتاد."

لقد تنبأت النماذج المناخية بدقة بارتفاع درجة الحرارة العالمية مع ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة البشرية. لكن العديد من العلماء سلطوا الضوء على الصعوبة الخاصة التي يواجهونها في توقع الظواهر الجوية المتطرفة، والتي تعتبر نادرة بحكم تعريفها.

وقال الدكتور راؤول كورديرو، الذي كان يعمل حتى وقت قريب في جامعة سانتياغو في تشيلي: "ربما نقلل من شأن المخاطر المقبلة بشكل خطير". "نحن نطير بشكل جزئي دون أن نعرف ما يمكن توقعه بالنسبة للظواهر المناخية المتطرفة."