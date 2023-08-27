الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجفاف يهدد العالم.. ما هي الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ؟

تغير المناخ
تغير المناخ

تغير المناخ هو أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية في القرن الحادي والعشرين، حيث يؤثر على العديد من جوانب الحياة على كوكب الأرض. ومن بين آثار تغير المناخ، يبرز ظاهرة الجفاف، التي تعاني نقص الماء في منطقة معينة بسبب انخفاض كمية الأمطار أو ارتفاع درجة الحرارة أو تغير في نظام المناخ.

وتشهد العديد من الدول حول العالم حالات جفاف متزايدة ومتطرفة بسبب تغير المناخ، مما يهدد الأمن الغذائي والمائي والصحي لملايين الناس.

هل يبلغ صراع القوى الدولية ذروته تحت شمس أفريقيا؟ | اندبندنت عربية

إفريقيا.. قارة تحت التهديد

تُعد إفريقيا من أكثر القارات تضررا من الجفاف، حسب تقرير صادر عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ومن بين 134 حالة جفاف في القارة بين عامي 2000 و2019، كانت هناك 70 حالة في منطقة شرق إفريقيا.

وأدى عدم سقوط الأمطار لأربعة مواسم متتالية في المنطقة إلى "أسوأ جفاف منذ 40 عاما"، مشيرًا إلى أن هذا كان له تداعيات على الأمن الغذائي لنحو 50 مليون شخص، كما تضررت دول أخرى في إفريقيا من الجفاف، مثل جنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي ومدغشقر. 

وتسعى هذه الدول إلى اتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الماء وزيادة كفاءة استخدامه، بالإضافة إلى دعم المزارعين والمجتمعات المحلية للتكيف مع التغيرات المناخية.

الأرصاد": أمطار متوسطة على المدينة المنورة السبت

أوروبا.. رقم قياسي في انخفاض هطول الأمطار

شهدت أوروبا رقمًا قياسًيًا في انخفاض هطول الأمطار في عام 2020، حسب خدمة كوبرنيكوس لمراقبة التغير المناخي، وأدى ذلك إلى جفاف الأراضي والمحاصيل والغابات في عدة دول، مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وألمانيا.

وتوقع خبراء أن تزداد حالات الجفاف في أوروبا في المستقبل بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتقلب الأنماط المطرية، وتعمل الاتحاد الأوروبي على تطوير استراتيجية للتعامل مع الجفاف، تشمل تحسين مراقبة وتقييم وتنبؤ الجفاف، وزيادة الوعي والتوعية بالمشكلة، ودعم التكنولوجيا والابتكار لزيادة كفاءة استخدام الماء.

مقتل 24 في حرائق غابات أمريكا وإجلاء نصف مليون في أوريجون

أمريكا.. حرائق غابات هائلة

تشهد أمريكا الشمالية حالات جفاف شديدة تؤثر على أجزاء كبيرة من كندا والولايات المتحدة والمكسيك، وأدى الجفاف إلى اندلاع حرائق غابات هائلة في كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن، مما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.

كما أثر الجفاف على إنتاج الطاقة الكهرومائية في سد هوفر، أكبر سد في الولايات المتحدة، حيث انخفض مستوى الماء فيه إلى أدنى مستوى له منذ بنائه، وتحاول الحكومات المحلية والفدرالية اتخاذ إجراءات للحيلولة دون تفاقم الأزمة، مثل فرض قيود على استخدام الماء وإعلان حالات الطوارئ وتخصيص موارد لإطفاء الحرائق.

تحسين القدرات لتحقيق التنمية المستدامة في منطقة بحر آرال | المركز الدولي للزراعة الملحية

آسيا.. ظروف قاسية في منطقة آسيا الوسطى

تعاني منطقة آسيا الوسطى من ظروف جفاف قاسية منذ أكثر من عام، بسبب انخفاض كمية الثلوج في جبال هملايا والألبورز، التي تغذي نهري أمو داريا وسير داريا، اللذين يشكلان حوض آرال.

وتضررت دول مثل أفغانستان وإيران وطاجيكستان وأوزبكستان من نقص الماء للشرب والزراعة، مما أثار مخاوف من تهديد للأمن الغذائي والصحة، كما تسبب الجفاف في تدهور بحيرة آرال، التي انخفض مستوى الماء فيها بشكل كبير خلال العقود الماضية.

اللاجئون الصوماليون في اليمن يعانون ظروف حياة قاسية | الصومال الجديد

الصومال.. تهديد للأمن والإنسانية

أما عن أكثر الدول تضررًا بشكل خاص فتعاني الصومال من جفاف مستمر منذ عام 2016، مما أثر على حوالي 6.7 مليون شخص، أو نصف سكانها. وتسبب الجفاف في نقص الماء والغذاء والمراعي، وزيادة الأمراض والمجاعة والنزوح.

وتحاول الحكومة والمنظمات الدولية تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، ولكنها تواجه صعوبات بسبب الأمن والتمويل، وتشير التقارير إلى أن الجفاف في الصومال يرتبط بظاهرة “النينيو”، التي تؤثر على درجة حرارة سطح المحيطات، ويؤدي إلى تغير في نظام المناخ.

مع استمرار أزمة المياه هل يدق النزوح الريفي باب المدن العراقية؟ | أخبار سياسة | الجزيرة نت

إيران.. أزمة مائية خانقة

في السياق ذاته، تشهد إيران حالة جفاف حادة منذ عام 1998، مما أدى إلى انخفاض مستوى المياه الجوفية والسطحية، وتدهور الأراضي الزراعية والغابات، وانتشار التصحر، وأثر الجفاف على حوالي 37 مليون شخص، أو نحو نصف سكان إيران.

وتسعى الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الماء وزيادة كفاءة استخدامه، بالإضافة إلى تطوير التكنولوجيا والابتكار لزيادة موارد الماء.

وترى الحكومة الإيرانية أن أسباب الجفاف تعود إلى عوامل طبيعية وبشرية، مثل التغيرات في نظام المناخ والزيادة السكانية والتوسع الزراعي والصناعي.

تقول وزارة الطاقة الإيرانية إن "الجفاف في إيران هو نتيجة للتغيرات المناخية العالمية، ولكن أيضا للإدارة غير السليمة للموارد المائية".

حرائق الغابات تخلّف رقماً قياسياً من المناطق المحروقة في أوروبا - صحيفة الاتحاد

المكسيك.. حرائق غابات وانخفاض في الإنتاج

تعاني المكسيك من جفاف شديد منذ عام 2020، مما أثر على 85% من أراضيها، وتسبب الجفاف في انخفاض مستوى المياه في بعض البحيرات والخزانات، واندلاع حرائق غابات في عدة مناطق، وتضرر قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية.

وأعلنت الحكومة حالة طوارئ في 31 من 32 ولاية، وأطلقت خططا للتخفيف من آثار الجفاف، مثل توزيع المساعدات للمزارعين والمجتمعات المحلية، وإصلاح شبكات الماء.

وتشير التقارير إلى أن الجفاف في المكسيك يرتبط بظاهرة "النينيا"، التي تؤثر على درجة حرارة سطح المحيطات، وتؤدي إلى تغير في نظام المناخ. وتقول هيئة الأرصاد الجوية المكسيكية إن الجفاف في المكسيك هو نتيجة لظروف مناخية استثنائية، تؤدي إلى انخفاض كمية الأمطار بشكل كبير.

القضايا البيئية في أستراليا - ويكيبيديا

أستراليا.. تأثير على البيئة والاقتصاد

تشهد أستراليا حالات جفاف متكررة وطويلة، بسبب التغيرات في نظام المناخ، وأثر الجفاف على إنتاج الزراعة والثروة الحيوانية، وجودة الماء والصحة، والتنوع البيولوجي والبيئة.

كما تسبب الجفاف في انخفاض مستوى الماء في بعض خزانات التخزين، مثل خزان سد هورس دام في سيدني.
وتعمل الحكومة على تطوير استراتيجية وطنية للتعامل مع الجفاف، تشمل تحسين مراقبة وتقييم وتنبؤ الجفاف، وزيادة الوعي والتوعية بالمشكلة.

نائبة عن البصرة تحذر من ازمة مياه خانقة جراء استمرار سياسات تركيا المائية | المعلومة

تركيا.. أزمة مائية خانقة

تواجه تركيا أزمة مائية خانقة بسبب الجفاف المستمر الذي يضرب البلاد منذ عام 2019. وأدى الجفاف إلى انخفاض مستوى الماء في بعض البحيرات والخزانات، مثل بحيرة فان، أكبر بحيرة في تركيا، وخزان سد أليسو، أحد أكبر السدود في البلاد.

وتأثرت قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة بشدة بسبب نقص الماء، مما أثار مخاوف من تهديد للأمن الغذائي والصحي والاقتصادي، وتحاول الحكومة اتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الماء وزيادة كفاءة استخدامه، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على ترشيد استخدام الماء. كما تصّر تركيا على توسيع إمدادات المياه من خلال بناء المزيد من السدود، مثل سد إليسو، الذي يثير اعتراضات من دول جارة مثل سوريا والعراق.
 

القرن الحادي والعشرين ظاهرة الجفاف الحياة درجة الحرارة نظام المناخ تغير المناخ

مواد متعلقة

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.. كيف يمكن معرفة إصابة الحيوانات الأليفة بالجفاف

"10 سنوات ثورة".. تحالف 30 يونيو يتحدث: كيف انتصرنا؟

مسئول بالجامعة العربية: 14 دولة عربية ضمن الأكثر جفافًا على مستوى العالم

فوائد شرب المياه الساقعة في الصيف وهل لها أضرار على الجسم؟

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

الأكثر قراءة

القصة انتهت.. يورجن كلوب يؤكد بقاء محمد صلاح فى ليفربول

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والليرة السورية خلال التعاملات المسائية اليوم

هشم جمجمتها.. إيداع جثة طفلة دراو بالمشرحة بعد التعدى عليها

الباز: بماذا ستفيد مصر "بريكس" أم سنكون عبئًا عليه؟

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

محمد الباز: مصر لديها نوعين من السياحة يعادلوا الحج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ

بودابست 2023.. إسرائيل تحصل على الميدالية الفضية فى بطولة العالم لألعاب القوى