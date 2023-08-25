تقرير بريطانى: المرشحون الجمهوريون يعرقلون حل أزمة المناخ بواشنطن

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على أزمة المناخ بالولايات المتحدة الأمريكية وكيفية تعامل المرشحون الجمهوريون معها، مشيرة إلى أنه في حين أن معظم المرشحين لم ينكروا صراحة حالة الطوارئ المناخية باستثناء المرشح الجمهوري فيفيك راماسوامي - إلا أنهم لم يظهروا أي ضرورة ملحة لمعالجتها.

وذكرت الصحيفة أن خلافا للدورات الانتخابية الأخيرة، فإن معظم المرشحين الجمهوريين هذه المرة لم ينكروا بشكل قاطع أن أزمة المناخ حقيقية، وعلى الرغم من ذلك فقد أوضحوا عبر منصة مناظرة فوكس نيوز، أنهم غير مهتمين بالخوض في هذه القضايا ــ أو القيام بالكثير بشأنها.

وخلال مناظرتهم الأخيرة، طُلب من المرشحين الثمانية أن يرفعوا أيديهم إذا كانوا يؤمنون بحقيقة الاحتباس الحراري الذي يسببه الإنسان، لقد طاردوا جميعًا.

واضاف التقرير يبدو أن الناخبين الجمهوريين الشباب يشعرون بقلق متزايد بشأن أزمة المناخ. وجد استطلاع أجراه مركز بيو عام 2022 أن 73% من الجمهوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عامًا يعتقدون أن تغير المناخ يمثل مشكلة خطيرة للغاية أو خطيرة إلى حد ما.

عرقلة الجهود الرامية والهروب الامريكي

وعلى الفور، قام حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، بعرقلة الجهود الرامية إلى الحصول على إجابة واضحة بنعم أو لا.

وقال: “دعونا نجري هذه المناقشة”، قبل أن يشرع في عدم إجراءها على الإطلاق، وبدلاً من ذلك انتقد رد فعل جو بايدن على الحرائق في ماوي.

وكان فيفيك راماسوامي، رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية، المرشح الوحيد الذي أنكر علوم المناخ بشكل كامل، وقدم ادعاءً غير مدعوم بأدلة مفاده أن "عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب سياسات تغير المناخ السيئة أكبر من عددهم بسبب تغير المناخ الفعلي".

ولا يوجد اتجاه واضح للوفيات المرتبطة بالسياسات التي تشجع الطاقة المتجددة. ومع ذلك، أدت الحرارة الشديدة - التي تغذيها أزمة المناخ - إلى مقتل حوالي 1500 شخص العام الماضي، وفقًا لسجلات مراكز السيطرة على الأمراض. ويقدر الباحثون أن الرقم الحقيقي أقرب إلى 10000 شخص كل عام.

من ناحية أخرى، قالت سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هيلي إن "تغير المناخ أمر حقيقي"، لكنها ألقت بعد ذلك كل المسؤولية للعناية به على عاتق الهند والصين، كما أن نصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية في هذين البلدين أقل من نظيره في الولايات المتحدة.

واعتبارًا من أحدث الأرقام، اعتبارًا من عام 2021، لم تصدر أي دولة ثاني أكسيد الكربون منذ عام 1850 أكثر من الولايات المتحدة.

ولم يقدم السيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية، تيم سكوت، الكثير فيما يتعلق بالحلول في وقت سابق، وأشار بإصبعه إلى قارة أفريقيا، وكذلك الهند والصين.

تمثل أفريقيا خمس سكان العالم وتنتج حوالي 3% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، وفقا للجمعية الدولية للطاقة، في حين تعاني بشكل غير متناسب من عواقب الفوضى المناخية. والولايات المتحدة مسؤولة عن نحو 14% من الانبعاثات العالمية.

لم يتناول أحد بشكل هادف السؤال الذي طرحه ألكسندر دياز من مؤسسة يونغ أميركا، وهي منظمة شبابية محافظة: "كيف يمكنك كرئيس للولايات المتحدة وزعيم للحزب الجمهوري تهدئة مخاوفهم من أن الحزب الجمهوري لا يهتم بالمناخ؟ يتغير؟"

وفي استطلاع للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست بالتعاون مع جامعة ميريلاند، قال 35% من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية إنهم يعتقدون أن تغير المناخ يشكل عاملاً رئيسياً في الحرارة الشديدة التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخراً، مقارنة بنحو 85% من أولئك الذين يميلون إلى الديمقراطيين. بشكل عام، قال ما يقرب من ثلثي الأمريكيين الذين مروا بأيام شديدة الحرارة إن تغير المناخ كان عاملاً رئيسياً.