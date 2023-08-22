كيف تؤثر أزمة المناخ بمضاعفة اندلاع حرائق الغابات في كندا؟

أظهرت دراسة حديثة أن حرق الوقود الأحفوري يزيد من احتمالية نشوب الحرائق مرتين على الأقل، كما أن الطقس المعرض للحرائق أكثر كثافة بنسبة 20٪ على الأقل.

واكتشف العلماء أن الظروف التي تسببت في موجة حرائق الغابات الشديدة في كندا هذا العام، والتي أدت إلى تغطية أجزاء من الولايات المتحدة وكندا بالدخان السام، كانت على الأقل مرتين على الأرجح بسبب أزمة المناخ التي يسببها الإنسان.

وكان موسم حرائق الغابات الكندية لعام 2023 هو الأكبر والأكثر تدميراً على الإطلاق، حيث تم حرق ما يقرب من 14 مليون هكتار (34 مليون فدان)، وهي مساحة أكبر من اليونان.

وتسبب حجم هذه الحرائق، الذي تجاوز ضعف حجم الرقم القياسي السابق، في مقتل أكثر من عشرة أشخاص وإجلاء الآلاف، وأرسل عمودًا من الدخان وصل إلى النرويج، وقلب السماء لبعض الوقت في يونيو فوق مدينة نيويورك البرتقالية.

تُعَد حرائق هاواي نذير شؤم للتكلفة التي تتحملها شعوب المحيط الهادئ بسبب أزمة المناخ، وقام العلماء الآن بتحليل الظروف التي تسببت في الحرائق التي اندلعت في مقاطعة كيبيك الكندية بين مايو ويوليو، ووجدوا أن أزمة المناخ، الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري، جعلتها أكثر احتمالا بمقدار الضعف على الأقل، كما أن الحرائق المعرضة للحرائق الطقس أكثر كثافة بنسبة 20% على الأقل.

وجدت دراسة الإسناد، التي أجراها تحالف من العلماء في كندا والمملكة المتحدة وهولندا، أنه على الرغم من أن الظروف الجوية المعرضة للحرائق كانت غير مسبوقة، إلا أنها لم تعد غير متوقعة وستصبح أكثر شيوعًا مع استمرار ارتفاع حرارة العالم.

حرائق الغابات في كندا

من جانبه، قال يان بولانجر، عالم الأبحاث في Natural Resources Canada وجزء من فريق دراسة World Weather Attribution: "إن كلمة "غير مسبوق" لا تنصف شدة حرائق الغابات في كندا هذا العام".

وأضاف: “من منظور علمي، فإن مضاعفة الرقم القياسي السابق للمناطق المحروقة أمر صادم، حيث يؤدي تغير المناخ إلى زيادة قابلية اشتعال الوقود المتاح لحرائق الغابات بشكل كبير - وهذا يعني أن شرارة واحدة، بغض النظر عن مصدرها، يمكن أن تتحول بسرعة إلى جحيم مشتعل”.

نظرت الدراسة الجديدة إلى مؤشر طقس الحرائق، وهو مقياس يقيس خطر حرائق الغابات من خلال مزيج من درجات الحرارة وسرعة الرياح والرطوبة وهطول الأمطار، ووجدت أن ذروتها في كيبيك من مايو إلى يوليو، عندما كان هناك عدد كبير من الحرائق. وتضاعفت فرص حدوثه بسبب أزمة المناخ. وكانت الحرائق في هذه الذروة أيضًا أكثر كثافة بنسبة 20٪ بسبب أزمة المناخ.

في حين أن تغير المناخ في حد ذاته لا يؤدي عادةً إلى إشعال حرائق الغابات الضخمة، إلا أنه يساعد في تمهيد الطريق لها عن طريق تجفيف النباتات التي تصبح وقودًا سهلاً للنيران. كانت المراحل الأولى من الصيف ظروفًا مثالية لذلك، حيث حطم الرقم القياسي لدرجات الحرارة الوطنية في كندا لشهري مايو ويونيو بمقدار 0.8 درجة مئوية (1.4 درجة فهرنهايت)، الأمر الذي ساعد، إلى جانب انخفاض الرطوبة وانكماش الغطاء الثلجي، على الانتشار السريع للحرائق في جميع أنحاء كندا.