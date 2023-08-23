الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ مناخ: التغيرات المناخية ظاهرة العصر وجميع الدول تشعر بها

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال شاكر أبوالمعاطي، أستاذ المناخ، إن تغيرات المناخ هي ظاهرة العصر وجميع دول العالم تشعر بها، وآثارها ملموسة، من أمطار، وسيول وموجات حرارية ساخنة، وحرائق الغابات ووصلنا إلى مرحلة الغليان العالمي، وتأثرت كل نواحى الحياة فى العالم بشكل مباشر.

وأضاف أبوالمعاطي، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن التنوع البيولوجي تأثر بسبب تغير المناخ، وأدى إلى هجرة الطيور، وجفاف الأراضي والتصحر، ولكن مؤتمر المناخ "cop27" خرج من حيز الكلام إلى التنفيذ، والتحول في استخدام الطاقة من التقليدية إلى النظيفة والمتجددة، والتوسع فى مساحات الأراضى الزراعية.

وأوضح أستاذ المناخ أن درجة حرارة المحيطات ومياه البحار حال زيادتها تكون هناك خطورة كبيرة على البيئة وذوبان الجليد، وبالتالي التأثير كبير جدًا، ويؤدى إلى اختلاف عمق ومنسوب المياه وتأثيره على حركة السفن، واختلاف سرعات الرياح وتأثيرها على حركة الشاحنات.

أستاذ المناخ استخدام الطاقة الأراضي الزراعية التنوع البيولوجي الشاحنات

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