بعد تفاقم الطقس المتطرف.. علماء المناخ: حرائق الغابات والفيضانات ستهدد العالم

قال كبار علماء المناخ في العالم إن الطقس المتطرف "المجنون" الذي يجتاح جميع أنحاء العالم في عام 2023 سيصبح هو القاعدة في غضون عقد من الزمن دون اتخاذ إجراءات مناخية جذرية، حيث تتحول حرائق الغابات والأعاصير والفيضانات وموجات الحر القاسية أمورًا طبيعية.

وأوضح العلماء أن موجات الحر وحرائق الغابات والفيضانات التي شهدناها كانت مجرد "قمة جبل الجليد" مقارنة بآثار أسوأ قادمة، مع القيود المفروضة على النماذج المناخية التي تجعل العالم "يتجه بشكل أعمى" نحو المستقبل.

انبعاثات الكربون القوية في أوروبا

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن المخاوف من أن انبعاثات الكربون المستمرة للبشرية دفعت أخيرًا أزمة المناخ إلى مرحلة جديدة ومتسارعة من الدمار، حيث قال العلماء إن ارتفاع درجة الحرارة العالمية يتماشى تماما مع عقود من التحذيرات، وقد تعزز هذا العام من خلال عودة نمط النينيو المناخي، لكنهم قالوا إن الناس والأماكن كانوا أكثر عرضة للطقس المتطرف مما كان متوقعًا، وكانوا يعانون من تأثيرات لم يسبق لهم مثيل مع تحطم سجلات المناخ.

وقال البروفيسور بيرس فورستر من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة: "كان يوليو الشهر الأكثر سخونة في تاريخ البشرية، ويعاني الناس في جميع أنحاء العالم من العواقب، لكن هذا ما توقعناه عند هذا المستوى من الاحترار، وسيصبح هذا الصيف هو متوسط الصيف خلال 10 سنوات ما لم يتعاون العالم ويضع العمل المناخي على رأس جدول الأعمال".

بينما قال البروفيسور كريشنا أشوتاراو، من المعهد الهندي للتكنولوجيا: "إن التأثيرات أكثر تأثيرًا بشكل مخيف مما توقعته والعديد من علماء المناخ الذين أعرفهم".

كما قال الدكتور كريستوف كاسو، الباحث في المركز الوطني للبحوث العلمية في جامعة بول ساباتير تولوز الثالث في فرنسا: "لم يتم الاستهانة بالتغيرات في المخاطر المناخية على المستوى العالمي، ولكن تم الاستهانة بالتأثيرات لأننا أكثر عرضة للخطر مما كنا نعتقد، فضعفنا يضربنا على وجوهنا".

حرائق قياسية في أوروبا

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأنه تم تحطيم الأرقام القياسية للحرارة وحرائق الغابات في جميع أنحاء العالم في عام 2023، من أمريكا الشمالية إلى أوروبا إلى آسيا.

وقال كاسو: "إن تصورنا متحيز أيضًا لحقيقة أننا نعيش في كثير من الأحيان في منطقة مجهولة، ما يعطي إحساسًا بالتسارع، نشعر الآن بتغير المناخ الذي يظهر فوق الطقس المعتاد".

وتابعت أن النماذج المناخية تنبأت بدقة بارتفاع درجة الحرارة العالمية مع ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة البشرية، لكن العديد من العلماء سلطوا الضوء على الصعوبة الخاصة التي يواجهونها في توقع الظواهر الجوية المتطرفة، والتي تعتبر نادرة بحكم تعريفها.

وقال الدكتور راؤول كورديرو، الذي كان يعمل حتى وقت قريب في جامعة سانتياجو في تشيلي: "ربما نقلل من شأن المخاطر المقبلة بشكل خطير، نحن نتجه بشكل جزئي دون أن نعرف ما يمكن توقعه بالنسبة للظواهر المناخية المتطرفة."

وكان العلماء واضحين في أن العالم لم يتجاوز بعد نقطة التحول نحو تغير المناخ الجامح، لكن الدكتور رين هارسما من المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية قال إن نقاط التحول تقترب: "إن الظواهر المتطرفة التي نراها تحدث الآن يمكن أن تحفز نقاط التحول مثل انهيار الدوران الانقلابي الأطلسي وذوبان الصفائح الجليدية في القطب الجنوبي، الأمر الذي سيكون له آثار مدمرة".

وقال العلماء إن "نافذة صغيرة" من الفرص لا تزال مفتوحة لتجنب أسوأ ما في أزمة المناخ، وأشار الباحثون بأغلبية ساحقة إلى إجراء واحد باعتباره حاسمًا للسيطرة على الأزمة، وهي خفض حرق الوقود الأحفوري إلى الصفر.

وقال الدكتور فريدريك أوتو من جامعة إمبريال كوليدج في لندن: "نحن بحاجة إلى التوقف عن حرق الوقود الأحفوري، فلن نسمح للشركات في وقت ما بجني كل الأموال التي يمكنها تحقيقها".

بينما أضافت البروفيسور إميلي شوكبيرج من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة: "أي شخص يديم عصر الوقود الأحفوري بأي شكل من الأشكال هو على الجانب الخطأ من التاريخ".

في حين قال البروفيسور أندريا داتون من جامعة ويسكونسن ماديسون بالولايات المتحدة: "إن معرفة أننا سننظر إلى الأحداث المتطرفة التي شهدناها اليوم على أنها معتدلة مقارنة بما سيحدث في مستقبلنا هو أمر محير حقًا، إن السرعة التي نجري بها هذا التحول ستحدد المستقبل الذي سنحصل عليه".

وتعقد الأمم المتحدة قمة طموحات المناخ في 20 سبتمبر، وقالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: "تقريبا جميع مؤشراتنا المتعلقة بالمناخ تشير في الاتجاه الخاطئ"، حيث حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن السنوات الخمس المقبلة من المرجح أن تكون الأكثر سخونة على الإطلاق